Hünnap nasıl kurutulur? Hünnap çayı nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Hünnap, içerisinde bol vitamin, mineral ve lif içeren son derece faydalı bir meyvedir. Bu meyve insan vücudundaki rahatsızlıklar için oldukça yararlıdır. Faydaları saymakla bitmeyen bu meyve hem kuru hem yaş hali ile tüketilebilir. İşte hünnap hakkında merak edilenler…

HÜNNAP NASIL TÜKETİLİR?

Sağlığı faydaları ile son zamanlarda oldukça ön plana çıkan meyvelerden bir tanesi hünnaptır. Hünnap meyvesi özellikle kalp- damar sistemine sağladığı faydalar ile ön plana çıkmaktadır. Hünnap meyvesi farklı birkaç yol ile tüketilebilmektedir. Bu yollar ise şu şekildedir:

Taze meyve olarak direkt tüketmek.

Taze meyveyi güneşte kuruttuktan sonra kuru meyve halinde tüketmek.

Kuru ya da yaş meyveyi demleyerek çay şeklinde tüketmek.

KURU HÜNNAP GÜNDE KAÇ TANE YENMELİ?

Kansızlığa oldukça iyi gelen meyvelerden birisi olan hünnap meyvesinin tüketilmesi için alternatif birkaç yol bulunmaktadır. Bu yollardan bir tanesi ise hünnapı kuru şekilde tüketmektir. Hünnapın kuru şekilde tüketilmesi uzmanlar tarafından günde iki tane olarak tavsiye edilmektedir. Ayrıca hünnapın aç karna tüketilmesi vücuda sağladığı faydaları arttırdığı bilinmektedir. Fakat bir rahatsızlığınız ya da alerjiniz var ise doktor kontrolü dışında tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Bunlara ek olarak çok fazla tüketilmesi de iyi değildir.

YAŞ HÜNNAP NASIL KURUTULUR?

Pek çok derde deva olması ile bilinen meyvelerden birisi hünnap olarak karşımıza çıkmaktadır. Hünnap meyvesi, yaş olarak direkt tüketilebileceği gibi aynı zamanda kurutulup yaş meyvesinin bulunmadığı zamanlarda da tüketilebilir. Hünnap meyvesinin kurutulması şu şekildedir; toplanılan yaş hünnaplar isteğe bağlı yıkanabilir fakat uzmanlar tarafından yıkanmaması öneriliyor daha sonrasında temiz ve kuru bir yere serilip direkt güneş ışığından uzak bir şekilde kurutulması tavsiye edilir. Direkt güneş ışığı meyve kurutma sırasında meyveleri çürütebileceğinden direkt güneşe konulması tavsiye edilmez.

HÜNNAP ÇAYI NASIL YAPILIR?

Hünnap çayının pek çok faydası bulunmaktadır. Özellikle son zamanlarda popülaritesi artan meyve çayları arasında hünnap çayı da yer almaktadır. Pek çok faydası bulunan hünnap çayı yapımı şu şekildedir.

1 bardak suyu kısık ateşte kaynatınız. Kaynamış suyu ateşten alıp üzerine dilimlenmiş birkaç parça kuru hünnap meyvesini atınız. 10 dakika bekleyiniz. Çayınız hazır afiyet olsun.

HÜNNAP ÇAYI FAYDALARI

Hünnap meyvesinin insan vücuduna pek çok yararı bulunmaktadır. Hal böyle olunca da hünnap çayı da aynı şekilde vücuda pek çok yarar sağlamaktadır. Hünnap çayının faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz: