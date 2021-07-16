Karadut özü nasıl tüketilir? Karadut özü ne zaman içilmeli, sağlıklı mı?

Yaz aylarının alternatif ürünü olarak görülen karadut özü serinletici ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Karadut ağacından toplanan meyvelerle oluşturulan karadut özü aynı zamanda güçlü bir antioksidan görevi de görür.

KARADUT ÖZÜ NASIL TÜKETİLİR?

Karadut özü pek çok farklı şekilde tüketilebilmektedir. Genellikle sulandırılarak tüketilen karadut özü, kurabiyelerde ya da tatlılarda jöle olarak da tüketilebilmektedir. Tek başına da sıcak ya da isteğe bağlı olarak soğuk da tüketilebilen karadut özü meyve salatalarının üzerinde de hem lezzet vermesi hem de fayda sağlaması açısından tercih edilmektedir.

KARADUT ÖZÜ NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Karadut özünü içmek için herhangi net bir zaman yoktur. Kronik hastalığı ya da kilo konusunda bir problem yaşamayan herkes gün içinde bir defa 1 bardak içebilirler.

KARADUT ÖZÜ SAĞLIKLI MI?

Karadut özü oldukça sağlıklı ve yararlı bir üründür. İçerdiği sodyum potasyum, bakır, demir, çinko ve daha birçok vitamin ve mineral sayesinde pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilen karadut özü mide ve kabızlık rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir. Vitaminler sayesinde boğaz enfeksiyonlarına da iyi gelen karadut özünün kemikleri güçlendirici etkisi de vardır.

KARADUT ÖZÜ NASIL KULLANILIR?

Özellikle C vitamini bakımından zengin olan ve pek çok rahatsızlığa da iyi gelen karadut özünü pek çok farklı şekilde kullanmak mümkün. Karadut özünün kullanım alanlarını birkaç maddede sıralayabiliriz:

Karadut özünü su ile sentezleyerek kullanabilirsiniz. 1 bardak karadut özüne damak zevkinize bağlı olarak bir miktar su ekleyerek tüketebilirsiniz.

Karadut özü kek, pasta ve diğer hamur işleri tariflerinde de kullanılabilir.

Dondurma yapımında da karadut özü kullanılabilen bir üründür.

Karadut özü kahvaltı ya da ara öğünlerde yoğurt ile karıştırılarak da kullanılabilir.

Karadut özü nar ekşisi yerine de kullanabilmektedir.

KARADUT ÖZÜ GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Vitamin ve mineral bakımından zengin, cilt ve saç bakımında kullanılabilen, yüksek oranda lif içeren ve demir kaynağı olarak görülen karadut özünün günde ne kadar tüketileceği de önemli bir konu. Karadut özü herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayanlar için günde 1 su bardağı kadar tüketilebilmektedir.

KARADUT ÖZÜ KİLO ALDIRIR MI?

Karadut özü yüksek oranda lif içeren karadut meyvesi sayesinde kilo vermenize yardımcı olacak bir besindir. Karadut özü sindirim sisteminizi düzene sokarak ve kabızlık ve şişkinliği önler. Bu etkilerinden dolayı karadut özü kilo aldırmaz hatta kilo vermenizde size büyük bir destek sağlar.

KARADUT ÖZÜ NASIL SULANDIRILIR?

Karadut özünü 1 bardak karadut özünün içerisine isteğe bağlı olarak 5-10 bardak su ekleyerek sulandırabilirsiniz. Bu şekli ile karadut özünü serinlemek için de tüketebilirsiniz.