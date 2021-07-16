Kereviz nasıl tüketilir? Sap kereviz nasıl kullanılır?

Yaygın olarak kullanılan kereviz pek çok ülke mutfağında da tercih edilen bir bitkidir. Patatesli yemekler başta olmak üzere birçok yemeğe uyum sağlayan kereviz bitki hem lezzetiyle hem de faydasıyla sofralarda dikkat çekecek bir besindir. Güçlü antioksidan ve kan sulandırıcı görevleri üstlenen kereviz bitkisi A,C,E ve K vitaminleri açısından da oldukça zengindir.

KEREVİZ NASIL TÜKETİLİR?

Pek çok faydası bulunan ve antioksidan bakımından güçlü olan kerevizi tüketmek oldukça önemli. Hem kolesterolü hem de kan basıncını dengeleyen kereviz aynı zamanda iltihap giderici özelliklere de sahiptir. Peki, kereviz nasıl tüketilir. Kereviz kökleri, yaprakları ve sapı olacak şekilde bütün halinde kullanılabilen bir bitkidir. Kökleri genellikle yemeklerde kullanılan kerevizin yaprakları çorbalarda sapları da salataların içerisinde ya da çiğ olarak da tüketilebilmektedir.

SAP KEREVİZ NASIL KULLANILIR?

Halk arasında kerevizin genellikle beyaz kısmı kullanılır. Ancak kerevizin sap kısmında pek çok faydası vardır ve kullanılması da gereklidir. Kereviz sapları çiğ olarak tüketilebilen bir besindir. Ayrıca kereviz sapları çeşitli salataların içerisinde ya da detoks kürlerine katarak da kullanılabilir. Kereviz sapı çorbalara da katılarak tüketilebilen bir besindir. Özellikle zayıflamak isteyenler kereviz sapı ile su hazırlayıp içebilirler. Ayrıca kerevizin tohumları baharat olarak da kullanılabilmektedir.

KEREVİZ ÇİĞ OLARAK YENİR Mİ?

Pek çok farklı şekilde yenebilen kereviz çiğ olarak da tüketilebilmektedir. Hatta kereviz çiğ olarak tüketildiği zaman da pişirerek yediğinizde aldığınız fayda kadar yararlanabilmeniz mümkün. Kereviz yapısı gereği yüksek lif oranına sahip bir sebzedir. Bundan dolayı kerevizi uzun uzun çiğneyerek yemeyi tercih etmelisiniz. Bu sayede kereviz size tokluk hissi de verecektir.

KEREVİZ NASIL YENİR?

Kerevizi isteğe ve damak zevkinize bağlı olarak çiğ olarak ya da yemeklerde yiyebilirsiniz. Kereviz salatalara da çok yakışan bir sebzedir. Ayrıca kendisinden de çok lezzetli bir salata olur. Dilerseniz yaprakları ve saplarını da çeşitli yemek ve salataların içerisine ekleyerek de yemeniz mümkün.

KEREVİZ KÖKÜ NASIL TÜKETİLİR?

Vitamin ve mineral açısından zengin olan kereviz sadece kendisi değil kökleri bakımından da pek çok şifası bulunan bir bitkidir. Geniş alanda kullanılabilen kereviz kökü, sulu yemeklerde, mezelerin içerisinde, kavrularak ya da fırınlanarak tüketilebilmektedir. Özellikle et yemeklerinde aroma verdiği için sıkça kullanılan kereviz kökü, pişirilerek yenmesinin dışında rendelenip yoğurtlanarak da tüketilebilmektedir.

KEREVİZ ÇİĞ NASIL YENİR?

Kereviz çiğ olarak genellikle salataların içerisinde kullanılarak yenebilmektedir. Kereviz lifli bir yapıya sahip olduğundan çiğ olarak yendiğinde kalorisinin iki katı daha fazla kalori yakabilmektedir. Bundan dolayı diyet yapacaklar salatalarda ya da yoğurtla harmanlayıp kereviz bitkisini çiğ olarak yiyebilirler.

KEREVİZ NASIL PİŞİRİLİR?

Kerevizi diğer pek çok sebze yemeği gibi aynı usullerde pişirmek mümkün. Kerevizi pişirmeden önce kerevizleri ufak ufak doğrayın. Eğer kerevizi hemen pişirmeyecekseniz limonlu suda bekletmelisiniz. Aksi halde kerevizler kararma yapabilir. Kararmanın önüne geçebilmek için bu l mutlaka yapmalısınız.

Kerevizi pişirme işlemine gelecek olursak kavrulmuş soğanların içerisine küp küp olarak doğramış olduğunuz havuç ve soğanları ekleyerek iyice harmanlayın. Ardından orta boy kerevizleri ekleyin ve içerisine bir miktar limon sıkın. Daha sonra zeytinyağı, portakal suyu ve tuzu ilave edin. Son olarak da kereviz yapraklarını sakın atmayın. Yaprakları yemeğin üzerine ekleyerek aroma katmasını sağlayın.

20-25 dakika kadar pişirdiğiniz kereviz yemeğiniz artık hazır. Soğutup tüketebilirsiniz.