Kiraz sapı çayı nasıl tüketilir? Kiraz sapı çayı günde ne kadar içilir?

Birçoğumuz kirazı doya doya yer ama saplarını önemsemeden çöpe atarız. Oysaki kiraz sapının faydasını bilen hiç kimse kiraz saplarına kıyıp atamaz. Kiraz sapı tabii ki en güzel çayı yapılarak tüketilir. Kiraz sapı çayı doğal bir idrar söktürücü olarak görülür. Yağ oluşumunu engelleyen bu harika çay, aynı zamanda cilt lekelerine de iyi gelir. Faydaları say say bitmeyen kiraz sapı çayını içerek lezzetinden ve şifasından mahrum kalmamalısınız.

KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL TÜKETİLİR?

Kiraz sapı çayı kaynatılmış 2 bardak suyun içerisine ortalama 20 adet kiraz sapı ekleyip biraz kaynatılarak elde edilir. Kiraz sapı aç karnına içilmesi tavsiye edilen bir çaydır. Günde 1 veya 2 kere tüketebilir.

KİRAZ SAPI ÇAYI GÜNDE NE KADAR İÇİLİR?

İdrar söktürücü ve sakinleştirici özelliği bulunan kiraz sapı çayının faydasını daha iyi görebilmek için sabah kahvaltıdan akşam da yemekten önce 1'er bardak olacak şekilde toplamda günde 2 kere içilebilir. Fazla tüketildiğinde vücutta su kaybına neden olabileceğinden tüketimine dikkat etmek önemlidir.

KİRAZ SAPI ÇAYI AÇ KARNINA MI İÇİLİR TOK KARNINA MI?

Yüksek tansiyonu düşürücü özelliği bulunan kiraz sapı ayrıca vücuttaki toksinlerin hızla atılmasını da sağlamaktadır. Günde 2 kere içilmesi önerilen kiraz sapı çayının aç karnına içilmesi tavsiye edilir.

KİRAZ SAPI ÇAYI ZAYIFLAMAK İÇİN NASIL KULLANILIR?

Kiraz sapının zayıflattığına dair net bir bilimsel bilgi olmamakla beraber vücuttaki toksinleri atmaya ve idrarı sökmeye yaradığından dolayı zayıflamaya yardımcı olabilir. Ama tek başına zayıflamak için kiraz sapı çayı kullanmak fayda vermeyecektir.

KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kiraz sapı çayı önceden yediğiniz kirazların saplarını kurutarak ya da aktardan aldığınız kiraz saplarıyla yapılır. 1 bardak kiraz sapı için 1 yemek kaşığı kadar kiraz sapını kaynatılmış suyun içerisine ekleyerek 5-10 dakika demlendirin. Daha sonra kiraz sapı çayını tüketebilirsiniz.

KİRAZ SAPI ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Kiraz sapı çayı kilo vermek için de tüketilen bir çaydır. Kiraz sapı çayı zayıflatır demek net olarak doğru olmamakla birlikte idrar söktürücü özelliği sayesinde vücuttaki fazla suyun dışarı atılmasına yardımcı olmaktadır. Bu yönüyle zayıflatır diyemesek de kilo vermeye yardımcı olabilecek etkilere sahiptir diyebiliriz.