Kozalak şurubu aç karnına içilir mi? Kozalak şurubu akciğeri temizler mi?

Yüz yıllardır hayatımızda olan kozalak şurubu ayrıca kozalak reçeli olarak da bilinmektedir. Kozalak şurubu, faydaları saymakla bitmeyen fakat akciğeri temizlemesi özelliği ile son zamanlarda oldukça karşımıza çıkan bir şuruptur. Akciğeri temizlemesi özelliğinden dolayı çoğu insan bu şurubu tüketmek istemektedir. İşte kozalak şurubu tüketimi hakkında merak edilenler.

KOZALAK ŞURUBU NASIL TÜKETİLİR?

Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz özellikle son dönemlerde akciğeri temizlemesi etkisi ile ön plana çıkan kozalak şurubu yapımı oldukça basit olan bir şuruptur. Kozalak şurubunu yaptığınız ya da satın aldığınız zaman aklınıza takılan sorulardan birisi de kozalak şurubunu nasıl tüketeceğiz olmuştur. Kozalak şurubunun faydalarından yararlanabilmek için önemli olan koşul düzenli olarak her gün kullanmaktır.

Özellikle geceleri ortaya çıkan öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlerin varlığında kozalak şurubu kullanıyor iseniz uyumadan 1-2 saat önce 1 tatlı kaşığı olarak tüketebilirsiniz. Kozalak şurubunun faydası için düzenli olarak günde 1 tatlı kaşığı alınması gerekmektedir. Eğer kozalak şurubunu saç bakımı için kullanacak iseniz; şurubu ellerinize alın hafif elinizde ısıtıp saç diplerine uygulayın. 20 dakika sonra durulayın. Cilt bakımı için kullanacak iseniz; 1 yemek kaşığı kozalak şurubunu su ile seyreltip yavaşça cildinize yedirin. 5 dakika beklettikten sonra durulayın. Bu işlem haftada 2 defa tekrarlandığında ciltteki ölü derileri arındıracaktır.

ÇAM KOZALAĞI SUYU NE KADAR İÇİLMELİ?

Çam kozalağı suyu direkt içilebildiği gibi farklı şekillerde de kullanılabilir. Çam kozalağı suyunun günde 1 2 fincandan fazla tüketilmesi önerilmez. Çam kozalağı suyunun farklı şekillerde kullanılma yöntemlerine örnek verecek olursak; gargara yapıldığında diş ve diş etlerindeki enfeksiyonları azaltır, tonik olarak cilde uygulanırsa hücre yenilenmesine katkı sağlar, içildiği zaman ise boğaz yolundaki bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirir, sindirim sistemini düzenler.

KOZALAK ŞURUBU AKCİĞERİ TEMİZLER Mİ?

Kozalak şurubunun bilinen, bilinmeyen pek çok faydası bulunmaktadır. Yüz yıllardır kullanılan çam kozalağı şurubunun saymakla bitmeyen faydaları arasında akciğeri temizlediği de görülmektedir. Kozalak şurubu faydalarına birkaç örnek verecek olursak;

Akciğeri temizler .

Daha rahat nefes alıp verebilmeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemine katkıda bulunur.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

Kış hastalıklarına karşı koruyucu görev yapar.

Öksürük krizlerine iyi gelir.

Vücut enerjisini arttırır.

Kozalak şurubu tüketimi strese iyi gelir.

Kozalak şurubu tüketimi uykusuzluğa iyi gelir ve rahat uyuma imkanı sağlar.

KOZALAK ŞURUBU AÇ KARNINA MI İÇİLİR?

Faydaları saymakla bitmeyen kozalak şurubunun farklı durumlar için farklı kullanım çeşitleri mevcuttur. Fakat genelde aç tok fark etmeksizin günde 1 tatlı kaşığı içilmesi önerilir. Örneğin gece öksürükleri için uyumadan önce tok karna alınması daha iyi etki edecektir. Eğer bir kronik rahatsızlığınız var ise ayrıca alerjik bir bünyeye sahip iseniz kozalak şurubunu/ çam kozalağı suyunun doktor kontrolünde ya da doktorunuza danışarak kullanmalısınız. Günlük tüketim miktarını olan 1 tatlı kaşığını da aşmamanız gerekmektedir.