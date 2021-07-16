Kulak memesinde beze neden olur? Kulak memesi neden şişer ve nasıl geçer?

Kulak memesi iltihabından dolayı ortaya çıkan şişlik, kulak memesinin ortasında, arkasında ve ön tarafında meydana gelebilir. Şişlikler ağrı hissi verir. Özellikle uyurken üzerine baskı uygulandığında çok acı hissi verebilmektedir. Dolayısıyla bu problemden muzdarip olan kişiler, problemin evde doğal yöntemlerle hızlı bir şekilde çözümünü araştırmak için "Kulak memesi iltihabına ne iyi gelir?" sorusuna yanıt aramaktadır. İltihap kendisini sadece şişlik olarak göstermez. Kızarıklık, ağrı, yanma hissi, sertlik, görünüm bozukluğu şeklinde etkileri de olabilir. Kulak memesi iltihabının oluşum nedenlerine bakacak olursak ilk sırada kulak deldirmek yer alıyor. Haliyle kadınlarda bu hastalığa daha çok rastlanıyor. Kulak memesi iltihabı için hangi doktora gidilir? KBB doktoru denetiminde planlanan tedavi sürecinde kulak memesi iltihabı nasıl geçer? İşte merak edilen soruların yanıtları...

KULAK MEMESİ İLTİHABI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kulak memesi iltihabı için cerrahi bir müdahale uygulanmaz. Genelde antibiyotik tedavisi ile iyileşebilen reaksiyonlardır. Kulak memesi iltihabının oluşum nedenine göre bazı tedavi yöntemleri uygulanabilmekte. Onlar şu şekilde:

Kulak memesini deldirdikten sonra oluşan iltihaplar için antibiyotik kullanılabilir

Alerjik durumlarda alerji ilaçları kullanılabilir

Kulak enfeksiyonundan kaynaklı ise antibiyotik kullanılabilir

Piercing tarzı takılardan kaynaklı ise ilaç tedavisi önerilir

tarzı takılardan kaynaklı ise ilaç tedavisi önerilir Antibiyotik ilaçlar yanında ek tedavi olarak krem sürülebilir.

Kulak memesi iltihabında kısa sürede altta yatan etkeni bulup tedavi etmek oluşan şişliklerden kısa zamanda kurtulmanızı sağlayacaktır. Doktora gitmeden evde uygulayabileceğiniz yöntemler de kısa sürede iyileşmenize yarar. Şunları deneyebilirsiniz:

Belirli aralıklarla buz kompres uygulamak

Ağrı kesici içmek

Çay ağacı yağını iltihap olan bölgeye sürmek

Bunlar haricinde kulak bölgesinde alınacak tedbirler hastalığın kısa sürede geçmesine yarar. Onlarda şu şekilde:

Kulak temizliğini düzenli yapmak

Spor yaparken dikkat. Boks ve güreş gibi sporlarda kask takmak önemlidir

Kulak çöpü gibi ürünlerle kulağa bir şey sokmamalısınız

Parfüm, kolonya gibi ürünleri kulaktan uzak tutunuz

Kulak memesi ile fazla oynamamak

Yastık gibi kulağımızın temas ettiği eşyaları sürekli temiz tutmak

Kulakları kuru tutmak

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KULAK MEMESİ İLTİHABI İÇİN KREM

Kulak memesi iltihabı için krem tedavisi de mevcuttur. Antibiyotikler yanında kremler kullanarak daha kısa sürede iyileşme sürecine gidilebilir. Kremler ayrıca şişliklerden dolayı oluşan yaralara da iyi gelmektedir. Krem kullanılması tavsiye edilir. Kulak memesi hassas olduğu için her krem iyi gelmeyebilir. Doktorunuzun önereceği bir krem kullanmalısınız.

KULAK MEMESİ İLTİHABI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Kulak memesi iltihabı normal süreçlerde tedavisi iyi yapılması durumunda bir hafta içerisinde geçen bir reaksiyondur. Hem tedavisini hem bakımını düzenli yapan kişilerde 3-4 günde geçtiği de görülmüştür.

KULAK MEMESİ İLTİHABI VE KÜPE

Küpe Türk kültüründe kadınların yaygın olarak kullandığı bir süs takısı. Bebekken kulak memeleri delinerek küpe deliği açılır. Ve ilk enfeksiyon riski burada başlar. Bazı kişilerde kulak memesi delindikten 2-3 hafta sonra iltihaplanma belirir. Bu iltihap yıllar sonra tekrar yeniden çıkma riski de vardır.

Kulağınıza küpe taktıktan sonra kulak memesi iltihabı olursanız doktorunuz önermedikçe küpeyi çıkarmaya çalışmayın. Ayrıca kulağınızdaki küpeyle sürekli oynamak enfeksiyonun daha da kötüleşmesine yol açabilir.

Daha önce kullandığınız bir küpe de iltihaplanma sorunu yaşadıysanız tekrar o küpeyi kullanmayın. Kulağınıza ellerinizi yıkamadan asla dokunmayın ve kulağınıza dokunduktan sonra elinizi yıkayın. Paslanmış, kirlenmiş veya deforme olmuş küpeleri kulağınıza takmayın. İltihap geçene kadar kulaklık tarzı kulağa takılacak eşyalar kullanmayın. Giydiğiniz kıyafetler kulak memenizdeki iltihaba temas etmemelidir. Saçlarınızı topuz ya da atkuyruğu yaparak iltihaba gelmesini engelleyin. Kulağınızı deldirdiğinizde deniz, havuz gibi yerlere girmeyiniz. Gümüş, altın, nikel gibi maddelere alerjiniz varsa ürün seçerken dikkat etmelisiniz.

KULAK MEMESİ İLTİHABI NEDENLERİ NELERDİR?

Kulak iltihabı belirli nedenlere dayanarak oluşur. Bunlar içinde kişisel, dışsal etkenler, hastalıklar, doğal yaşamdaki etkenler gibi sıralayabiliriz. Bunlara örnek verecek olursak:

Kulak memesini deldirmek

Piercingler

Alerji

Yaralanma ve hasar

Güreşçi kulağı

Zehirli bitkiler ile temas

Selülit

Apse oluşumu

Döküntüler

Karbonkül

Kulak memesinde kist

Böcek ısırıkları

Kulak enfeksiyonu

KULAK MEMESİ İLTİHABI ANTİBİYOTİKSİZ GEÇER Mİ?

Kulak memesi iltihabı tedavisinde doktorlar genel olarak antibiyotik tedavisi uygulamaktadır. Fakat doktora gitmeden evde de uygulayabileceğiniz yöntemler vardır. Kulak memesi iltihabı tedavi edilmeden kendiliğinden de geçebilmektedir. Eğer çok ağrılı ve şişlik derecesi kötü durumdaysa doktora başvurarak antibiyotik tedavisi olmanızı önerilir. Boğaz şişliği, yüksek ateş, solunumda güçlükler, enfeksiyonun kulak etrafına yayılması gibi durumlarda da en yakın sağlık kuruluşuna gitmelisiniz.