Mango nasıl tüketilir? Olgun mango bekletilir mi?

Tropikal bölgelerin meyvesi olan mango ülkemizde Antalya, Mersin gibi kıyı bölgelerde yetiştirilmektedir. Etli bir yapıya sahip olan meyve sarı, kırmızı, turuncu gibi renklere sahiptir. Hoş bir kokuya sahip ve sulu bir meyve olan mango içinde bulundurduğu bazı asitler sayesinde vücudun alkali dengesini sağlar. Beyin ve kemik sağlığını da koruyan mango aynı zamanda göz kuruluğunu da önleyici bir etkiye sahiptir.

MANGO NASIL TÜKETİLİR?

Tropikal meyvelerden biri olan mangonun nasıl tüketileceği de merak edilen konulardan biri. Mango bıçak yardımı ile kabuğu soyularak ve çiğ olarak tüketilebilen bir meyvedir. Mangoyu ikiye bölerek bir kaşık yardımı ile de tüketebilirsiniz. Mango eğer yumuşaksa ve koklandığında tatlı bir aroma hissi veriyorsa yenmeye hazır hale gelmiş demektir. Mango ayrıca meyve salatalarında kek ve pastalarda, dondurmalarda, soslarda ya da reçellerde kullanılabilmektedir. Mango meyve suyu olarak ya da diyet listelerinin içerisinde de tüketilebilmektedir.

OLGUN MANGO NASIL ANLAŞILIR?

Mangonun olgunlaşmış olup olmadığını anlamak için birkaç yöntem vardır.

Mangonun olgunlaştığını anlamanın en iyi yolu mangoyu koklamaktır. Mangonun sap kısmı koklandığında ağır ve güzel bir koku alıyorsanız mango olgunlaşmış demektir. Eğer net bir koku alamıyorsanız mangonun olgunlaşmasına daha var demektir.

Mangonun olgunlaştığını anlamanın ikinci yolu da mangoyu sıkmaktır. Mangoyu hafifçe sıktığınızda içe doğru çöküyorsa olgunlaşmış demektir.

Mangonun olgunlaşıp olgunlaşmadığını renginden de anlayabilmek mümkündür. Olgunlaşmış mangolar genelde kırmızı ya da sarı renklerde olur. Ancak her sarı ve kırmızı renkte olan mangolar olgunlaşmış demek mümkün değil. Bundan dolayı sarı ve kırmızı renkteki mangolara da diğer işlemleri uygulamakta fayda vardır.

MANGO BEKLETİLİR Mİ?

Mangolar eğer olgunlaşmış ise buzdolabında 3 gün kadar bekletilebilirler. Ancak mango meyvesi olgunlaşmamış ise olgunlaşması için 3-4 gün oda sıcaklığında bekletilmelidirler.

MANGO NASIL SOYULUR?

Mangoyu doğru şekilde soyabilmek için yatay değil de boylamasına kesmek gerekir. Mangolar çekirdek hizasında kesilirse çekirdeğin daha rahat çıkmasına yardımcı olunmuş olur. Bıçak yardımıyla çekirdeklere kadar olan kısmı kesilir. Daha sonra kasık yardımıyla çekirdek çıkarılır. Küçük parçalara ayrıldıktan sonra da mangonun kabukları bıçakla soyulur.

MANGO NASIL SAKLANIR?

Mango meyvesi olgunluğuna göre ya da tüketim süresine göre farklı şekillerde saklanabilmektedir. Eğer mango olgunlaşmışsa oda sıcaklığında saklamak doğru olmayacaktır. Aksi halde hemen çürüyebilir. Ancak mango olgunlaşmamış ise birkaç gün boyunca oda sıcaklığında saklanmasında bir sakınca yoktur.