Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 17 Temmuz Cumartesi koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı ve günlük tablo

Koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı, her 24 saatte bir Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Gelen son dakika bilgisine göre bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayıları ile koronavirüs tablosu açıklandı. yapılan 230 bini aşkın PCR testinden 7 bin 300'ü pozitif çıktı. Aşılama oranında kat edilen mesafe de günlük canlı KOVİD-19 tablosunda yerini aldı. Vaka sayısı artışı olsa da vefat sayısında umut verici şekilde artış yaşanmadı. İşte, illere göre vaka sayısı dağılımı, koronavirüs aşılama oranı ve 15 Temmuz koronavirüs vaka sayısı...

17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 17 Temmuz koronavirüs tablosu detayları ile bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları paylaşıldı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Temmuz korona son durum verileri...