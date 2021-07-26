Arı ekmeği nasıl tüketilir? Arı ekmeği günde ne kadar tüketilmeli?

Sadece arılar için değil insanlar içinde oldukça şifalı olan arı ekmeği polen ile balın fermente edilmesi sonucu ortaya çıkar. Kansızlık, depresyon, karaciğer hasarı, diş eti kanamaları ve daha birçok rahatsızlığa iyi gelen arı ekmeği diyet yapanların da tüketebileceği bir besindir.

ARI EKMEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

Arı ekmeği direk çiğnenerek tüketilebilen bir besindir. Aynı zamanda arı ekmeğini su ile yutularak da tüketebilmek mümkün. Arı ekmeğini direkt olarak yiyerek tüketmek istemeyenler yoğurt, süt ve meyve suyu gibi içeceklerle birlikte de tüketilebilir.

Arı ekmeğini hem yetişkinler hem de çocuklar tüketebilmektedir.

ARI EKMEĞİ GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Arı ekmeği yüksek oranda içerdiği protein, K vitamini, B vitamini ve aminoasitler sayesinde besin değeri yüksek bir gıdadır. Her gün düzenli olarak tüketildiği zaman beslenmenize katkı sağlayacak olan arı ekmeğini yetişkinler de 6 ila 12 adet, çocuklarda ise 3 ila 6 adet olacak şekilde tüketilebilir.

ARI EKMEĞİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Doğal bir vitamin ve mineral kaynağı olan arı ekmeği, mide ve bağırsak sorunlarını düzenler. Konsantrasyonu geliştirici özelliğe sahip olan arı ekmeği hafızayı da güçlendirir. Sindirim sistemi reaksiyonlarında da etkili olan arı ekmeği alerjik reaksiyonlara karşı da etkilidir. Kandaki kolesterol seviyesini düzenler ve karaciğeri koruyucu özelliklere de sahiptir. Arı sütü ülseratif kolit, kansızlık, karaciğer hasarı, depresyon gibi rahatsızlıklarda oldukça etkilidir.

ARI EKMEĞİ NE İŞE YARAR?

Arı ekmeği pek çok faydası olan antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği bulunan bir besindir. Diş eti kanamalarında da oldukça yarar sağlayan arı sütü kronik kabızlık ve tansiyon rahatsızlıklarında da etkilidir.

ARI EKMEĞİ NASIL BİR ŞEYDİR?

Arı ekmeği petek gözlerinde depolanan ve arılar tarafından işlenen polene denir. Arı ekmeği arıların salgılarıyla mayalanma sürecinden geçtiği için ekmek olarak adlandırılır. Arı ekmeği perga olarak da bilinir. Kısa tabirle polenin bal ile mayalanması olarak bilenen arı sütü ekmeği doğal bir vitamin ve mineral kaynaklarından biridir. Arı sütü küçük karabiber tanesi boyutunda koyu renkte bir besindir.

ARI EKMEĞİ KİLO ALDIRIR MI?

Arı ekmeği uygun dozlarda ve doğru kullanıldığında kilo yapmaz. Arı sütü tokluk hissini harekete geçiren bir ürün olduğundan dolayı diyet listelerinde de kullanılabilir.

ARI EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Arı sütünü yapabilmek için polen ve bala ihtiyaç vardır. Bir kavanoz taze polenin içerisine bir miktar bal dökülür. Bu karılımın tüm kavanoz doldurulacak şekilde olmalıdır. Kavanoz doldurulduktan sonra kapağı sıkıca kapatılır. Mayalanmanın gerçekleştirilmesi için 15 gün oda sıcaklığında bekletilmelidir. 15 günün sonunda arı ekmeğiniz hazır.