Hamileler kahve içebilir mi? Hamilelikte filtre kahve içmek zararlı mı?

Günlük yaşantıda kafein içeren içecekler sıklıkla tüketilmektedir. Çay, kahve, kola bunlardan bazılarıdır. Hamilelik döneminde de anne adayları bilerek ya da bilmeyerek yemeklerden, içeceklerden kafein almaktadırlar. Bu kafein bebeğe plasenta aracılığı ile direk gitmektedir. Kahve tüketimi ile de bu kafein oranı artacağı için bebeğe aşırı kafein yüklenmesi olacaktır. Hamilelikte kahve tüketimi konusu bu yüzden uzmanlardan tarafından hep tartışma konusu olmuştur.

HAMİLELER KAHVE İÇEBİLİR Mİ?

Hamile olan anne adayları vücuda 200 mg kafein aldıklarında bebeğe kan gönderen plasentanın içindeki akım yüzde 25 oranında azalmaktadır. Ayrıca bu kafein direk olarak bebeğe geçmektedir. Bu noktadan sonra anne adayları için tehlike sinyalleri belirir. Çünkü kafein yıkımını sağlayan metabolizma, bebek ve anne plasentasında bulunmamaktadır. Bu yüzden hamilelerin kahve tüketimi konusunda oldukça dikkat etmeleri gerekir.

KAHVE İÇMEK BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Hamilelikte uzun süre tüketilen kafein anne adaylarının bebeklerinde, gelişme geriliği görüldüğü bilinmektedir. Yapılan araştırmaya göre; 200 mg kafein alındığında bebek kilosundaki azalma 60-70 gr olmaktadır. Yani kafein alımı arttıkça orantısal olarak bebekteki gelişme geriliğinin de arttığı görülmüştür. Hamilelikte demir ihtiyacı arttığı için kafein tüketimi ile beraber bu ihtiyaç daha da artmaktadır. Yapılan araştırmada hamilelikte kafein tüketimi, gebelikte demir emilimini %40'lara varan ölçülerde bozduğu görülmüştür.

HAMİLELİKTE FİLTRE KAHVE İÇMEK ZARARLI MI?

Günlük yaşantımızda filtre kahve oldukça çok karşımıza çıkmaktadır. Özellikle iş yerlerinde filtre kahve olmazsa olmazlardandır. İçerisinde bulunan kafein yüzünden artık alışkanlık haline gelmektedir. Hamilelik sürecinde de filtre kahve alışkanlığı olan bir anne adayı filtre kahve içmek isteyebilir. Fakat yukarıda da bahsettiğimiz gibi içerisinde bulunan kafein bebek gelişiminden, demir eksikliğine kadar birçok olumsuz etki yaratacaktır. Bunun için hamilelikte filtre kahve tüketimiz önerilmemektedir.

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