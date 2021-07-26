Hamileler nane limon içebilir mi? Hamilelikte nane limon nasıl tüketilir?

Hamilelik sürecinin en zor yanlarından biri de neyin yenip neyin içilmediğini tam bilinmemesidir. Bu dönemde ilaç kullanma çok riskli olduğu için anne adayları doğal yöntemler aramaktadırlar. Bunlardan biri de kuşkusuz nane limon çayı olduğu için bu konuyu ele aldık. Nane limon çayı grip, nezle, mide bulantısı, mide ağrısı gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinen önemli bir içecektir. Nane limon çayı hakkında işte merak edilenler…

HAMİLELİKTE NANE LİMON TÜKETİMİ

Nane limon; grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı etkilidir. Sindirimi kolaylaştırarak midenin rahatlamasını sağlar. Mevsimsel alerjilere karşı etkilidir. Boğaz kuruluğunu giderir. Kronik ağrıları ve kas ağrılarını azaltır. Hamilelik sürecinde de bu tarz rahatsızlıklar sıklıkla yaşandığı için akla ilk olarak tamamen doğal ve bitkisel nane limon çayı gelmektedir.

HAMİLELER NANE LİMON İÇEBİLİR Mİ?

Hamilelerde Beta-HCG hormonunun artması sonucu mide bulantısı gibi önemli rahatsızlıklar belirti göstermektedir. Mide bulantısını hafifletmek için uzmanların görüşüne göre nane limon tercih edilebilir. Ayrıca nane limon çayının bebek içinde hiçbir zararı olmadığı düşünülmektedir. Nane limon A,B ve C vitamini açısından önemli bir içecek olduğu için tam tersi hem anne hem de bebek sağlığı için olumlu etki bırakacaktır. Nane içerisinde bulunan esans, mide kaslarının gevşemesine neden olacaktır. Bu da mide ağrılarınızı aza indirecektir.

NANE LİMON MİDE BULANTISINA İYİ GELİR Mİ?

Mide bulantıları çoğu anne adayının en çok şikayet ettiği rahatsızlıklardan biri olmaktadır. Mide bulantısı için normal şartlarda da tam anlamıyla bir ilaç bulunmadığı için hamileler bu konuda zorlanabilmektedirler. Uzmanlar mide bulantısına karşı nane limon çayının tüketilmesini önermektedir. Limon içerdiği vitaminler sayesinde sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda gebelikte karşılaşılan gaz, ödem, baş ağrısı ve migren gibi rahatsızlıklara da iyi gelmektedir.

HAMİLELİKTE NANE LİMON GÜNDE KAÇ BARDAK İÇİLİR?

Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi nane limon çayının fazla içilmesi de zararlıdır. Özellikle hamilelik döneminde dikkat edilmelidir. Limon asidik bir meyve olduğu için fazla tüketilmesi durumunda vücudun asit dengesini bozabilir. Mide ağrılarından kurtulayım derken mide yanması gibi şikayetleriniz olabilir. Nanenin içerisinde bulunan esans ülser, gastrit gibi mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Ayrıca düşük tehlikesi bulunan anne adayları naneden uzak durması gerekir. Nane tüketimi rahim kaslarında gevşemeyi sebep olduğu için aşırı tüketimi tehlike sinyalidir. Doktorunuzun belirlediği oranda ve belirli zamanlarda tüketebilirsiniz. Bu konuda muhakkak doktorunuza başvurarak tüketiniz.

HAMİLELİKTE GRİBE İYİ GELEN ŞEYLER

Hamilelik döneminde grip gibi rahatsızlıklar karşısında ilaç kullanımı doktorlar tarafından kesinlikle önerilmektedir. Hem anne hem bebek sağlığı için doğal ve bitkisel ürünler kullanılması öneriliyor. Hamilelik sürecinde de gribe yakalanırsanız doğanın bize sunmuş olduğu yararlı bitkilerden faydalanabilirsiniz. Unutmamalısınız ki; bu bitki türlerini kullanmadan önce muhakkak uzman bir doktora başvurmalısınız. Doktorunuz uygun bulduğu takdirde ve doktorunuzun önerdiği oranlarda tüketiniz.