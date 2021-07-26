Hamileler soda içebilir mi? Hamilelikte soda nasıl tüketilir?

Soda kalsiyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri içermektedir. Bunların yanı sıra iyot, selenyum, flor gibi vücut için gerekli eser elementleri de karşılamaktadır. Hamilelik sürecinde de bu minerallerden yararlanmak isteyenler soda içip, içmeme konusunda kararsız kalmaktadırlar. Özellikle yemeklerden sonra oluşan şişlik, gaz problemlerini çözdüğü için anne adaylarının en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir.

HAMİLELER SODA İÇEBİLİR Mİ?

Uzman görüşlerine göre hamilelik döneminde soda içilebilir. Sodanın içerisinde yer alan magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum gibi önemli maddeler anne ve bebek sağlığını olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Anne ve bebek hamilelik sürecinde sürekli gelişim içerisinde olduğu için vücudun ihtiyaç duyduğu bu mineraller belirli oranlarda soda içerek kazanılabilir.

HAMİLELİKTE SODA İÇMEK ZARARLI MI?

Hamilelikte soda içmek uzmanlara göre zararlı değildir. Hamilelikte soda içmenin yararları uzmanlara göre şu şekildedir:

Sodanın içerisindeki yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle kemik sağlığı açısından yararlıdır.

Eğer süt ve süt ürünlerini tüketemeyen anne adayları için maden suyu iyi bir alternatif olabilir.

Hamilelikte diş sağlığı oldukça önemlidir. Maden suyu, zengin flor içeriği ile hamilelikte artan diş çürüğü riskini oldukça aza indirmektedir.

Soda hazmı kolaylaştıran sülfat adındaki bir madde içermektedir. Sülfatlar pankreastan sindirimde kullanılan enzimlerin salınımını uyararak sindirime yardımcı olmaktadır. Bu yüzden hamilelikte hazımsızlık sorunu yaşayanlar soda tüketmesi önerilir.

Hamilelikte en çok ortaya çıkan sorunların başında kas krampları ve kabızlık gelir. Bunların önlenmesi için sodanın içerisindeki magnezyum devreye girer.

HAMİLELİKTE MEYVELİ MADEN SUYU İÇİLİR Mİ?

Çoğu uzmana göre tatlandırıcı ya da aroma verici gibi bir katkı maddesi içermeyen doğal maden sularından içmenin anne ya da bebek sağlığı için herhangi bir zararlı etkisi olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle sade soda içmeniz tavsiye edilir.

HAMİLELİKTE HANGİ İÇECEKLER İÇİLMELİ?