Hamileler Türk kahvesi içebilir mi? Hamilelikte kahve içmek bebeğe zarar verir mi?

Hamilelik süreci ne kadar heyecan verici bir dönem olsa da bazı yasaklar bu süreci zorlaştırabilmektedir. Kahve alışkanlığı olan bir anne adayı için hamilelik döneminde kahve içememek sabretmesi zor bir olaydır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları hamilelerin kahve içip, içmemeleri konusunda farklı yanıtlar verebilmektedirler. Hamilelik süreci özellikle tükettiğimiz yiyecek ve içecekler bakımından ekstra dikkat etmemiz gereken bir dönem olduğu için doğru adımlar atmalıyız.

HAMİLELER TÜRK KAHVESİ İÇEBİLİR Mİ?

Hamilelik döneminde kahve içmek bebeğe zarar verebilir. Yapılan araştırmalara göre Türk kahvesinin içerisindeki kafein anneden direk bebeğe geçmektedir. Günlük alınan kafein miktarı arttıkça da bebeğe olan zarar da artmaktadır. Özellikle kahve ve çayda bol miktarda yer alan kafeinin kullanımı hamilelik dönemi boyunca sınırlandırılmalıdır.

1 fincan filtre kahve: 135-200 mg

1 fincan espresso: 100 mg

1 fincan cappuccino: 100 mg

150 cc hazır kahve: 60 mg

2 gram Nescafe ile hazırlanan kahvede: 50-70

1 fincan Türk kahvesi: 60 mg

150 cc Dekafeine (kafeini alınmış) kahve: 5 mg

1 fincan siyah çay: 40 mg

HAMİLELİKTE TÜRK KAHVESİ TÜKETİMİ

Yapılan araştırmalar sonucunda hamile bir annenin günlük tüketmesi gereken kafein miktarı 200 mg olarak hesaplanmıştır. Buna göre hamilelik dönemi boyunca günde 200 mg'a adar alınan kafeinin bebeğe zararı olmadığı düşünülmektedir. Bu oran günde yaklaşık 2 fincana denk gelir. Ama size önerimiz bir bardak kahvenin kafi geleceği yönündedir. Çayda ise kafein miktarı kahvenin yarısı kadardır. Buna göre günde 3-4 bardak çay içmemin bebeğe bir zararı olmayacağı düşünülmektedir. Bu konu hakkında doktorunuza başvurmadan hareket etmemenizi önermekteyiz. Vücut metabolizmanıza göre doktorun tavsiyelerine uymanız hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için önemli olacaktır.