Kiraz Kilo Aldırır Mı? Kiraz Yemek Kilo Yapar Mı?

Kiraz, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden bir tanesidir. Bu meyve özellikle insanların mide ve bağırsak problemleri için sıkça tüketilen meyveler arasındadır. Sıkça tüketilen bir meyve olduğu için de kilo aldırıp aldırmadığı merak konusudur. Kiraz meyvesi içeriğindeki lifler sayesinde midede tokluk hissi uyandırır bu nedenle dengeli ve düzenli tüketildiğinde kilo aldırmaz.

KİRAZ KİLO ALDIRIR MI?

Kiraz yaz aylarının en güzel meyvelerinden bir tanesidir. Kiraz hem lezzetli hem de içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde meyveler arasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Her yiyecek ve içecekte olması gerektiği gibi kiraz yerken de porsiyon kontrolü yapmak önemlidir. Abartmadan dengeli ve düzenli bir şekilde tüketilen kiraz vücuda kilo aldırmaz ve yararları ile pek çok derdimize deva olacaktır. Fakat fazla yenen kiraz içerisinde bulunan meyve şekeri früktoz sebebi ile kilo aldırabilir. Ayrıca kiraz lifli bir meyve olduğu için midede tokluk hissi uyandırır.

1 KİLO KİRAZ KAÇ KALORİ?

Kiraz içeriğinde bulunan mineraller ve vitaminler sayesinde insan vücudu için oldukça yararlı bir meyvedir. Bu meyve ayrıca içerisinde bolca lif bulundurduğu için mide ve bağırsak sorunlarına iyi gelir. Lifler midede tokluk hissi uyandırır ve bağırsakta oluşan hazımsızlık ve kabızlık sorununa iyi gelir. Hal böyle olunca da oldukça sık tüketilir. Kiraz sık tüketildiği için kalorisi de merak edilir. 1 kilo kiraz ortalama 630 kalori olarak karşımıza çıkar. 1 kilo kirazın içerisindeki besin değerleri ise 2 gram yağ, 11 gram protein ve 160 gram karbonhidrat olarak hesaplanmıştır.

KİRAZ DİYETİ BOZAR MI?

Kiraz, içeriğine bulunan vitamin ve mineraller sayesinde insan vücuduna çok faydalıdır. Faydalı olduğu için de oldukça sık tüketilir. Kiraz vitamin ve minerallere ek olarak lifli yapısı sayesinde insan vücudu için önem taşımaktadır. Bol lif içeren besinlerden birisi olan kiraz midede tokluk hissi uyandırır, hazımsızlığı giderir ve kabızlığa iyi gelir. Kiraz bu özellikleri sebebi ile özellikle diyet listelerinde fazlaca yer almaktadır. Kiraz meyvesi diyeti bozan bir meyve değil, diyeti bozmasının aksine diyeti destekleyen meyveler arasında hatta başlarında yer alır. Bu sebeple diyet listelerinde oldukça sık yer alan bir meyvedir.

KİRAZ DİYETTE NE KADAR YENMELİ?

Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden bir tanesi olan kiraz, içerisinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde oldukça da yararı bir meyvedir. Bu meyve dengeli ve düzenli bir şekilde tüketildiği zaman insan vücudu için oldukça faydalı olan bir meyvedir. İçeriğinde bulunan lifler sayesinde bu meyve mide ve bağırsak rahatsızlığına iyi gelmektedir. Ayrıca midede tokluk hisse uyandırıp daha az yemeye yardımcı olmaktadır. Bu sebeple diyet listelerinde sıkça yer alan bir meyvedir. Kirazın günlük tüketim miktarı 1 porsiyondur. Bu bir porsiyon insandan insana değişmektedir. Fakat bir ölçü verecek olursak ortalama bir insan için 12- 15 adet kiraz ara öğünlerde tüketilmektedir.