Leblebi Kilo Yapar Mı? Aşırı Tüketilirse Leblebi Kilo Yapar Mı?

Leblebi, kuruyemişler arasında oldukça faydalı ve en sık tüketilenlerden bir tanesidir. İçeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde vücut için oldukça faydalıdır. Bu sebeple de sıkça tüketilir. Oldukça sık tüketildiği için de kilo yapıp yapmadığı oldukça merak edilir. İşte diyet listelerinde de oldukça sık gördüğümüz ara öğünlerden bir tanesi olan leblebinin kilo yapıp yapmadığı hakkında detaylar…

LEBLEBİ KİLO YAPAR MI?

Oldukça sık tükettiğimiz besinlerden bir tanesi kuruyemişlerdir. Kuru yemişler arasında da leblebi en çok tüketilenlerden bir tanesidir. Sıkça yenildiği için kilo alıp aldırmadığı merak konusudur. Leblebi A ve C vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir. Leblebi içerisinde lif içermektedir. Bu sayede günde yeterli bir miktar tüketildiği zaman açlığı bastırır ve daha az yemek yemenizi sağlar bu sayede kilo vermenize yardımcı olur. Fakat leblebiyi kontrolsüz bir şekilde tüketmek vücuda alınan kaloriyi arttıracağından kilo aldırabilmektedir. Bu yüzden günlük tavsiye edilen tüketim miktarını geçmeden yemeniz önerilmektedir.

LEBLEBİ GÜNDE NE KADAR YENMELİ?

Leblebi içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde insan vücuduna oldukça yarar sağlamaktadır. Sağlamış olduğu bu yararlar arasında kötü kolesterol seviyesini düşürmesi, metabolizmayı hızlandırması, kabızlık gibi şikayetlerin azalması, içeriğindeki demir sayesinde kansızlığa iyi gelmesi gibi yararlar bulunmaktadır. Leblebinin bu yararlarından faydalanabilmek için ise onu düzenli ve dengeli bir şekilde tüketmemiz gerekmektedir. Günde 2 avuç leblebi tüketmek uzmanlar tarafından önerilen miktardır. Günde 2 avuçtan fazla tüketmek ise gereğinden fazla olduğu için vücutta bazı sorunlara yol açabilir. Bu sorunlar arasında kilo alımı gibi sorunlar yer almaktadır.

LEBLEBİ YİYEREK ZAYIFLANIR MI?

Leblebi içerisinde bulunan A ve C vitamini sayesinde insan vücuduna oldukça faydalıdır. Bu vitaminlere ek olarak içinde bulunan minerallerden Kalsiyum ve demir, vücuda enerji verdiğinden diyet zamanı leblebi tüketerek daha az besinle daha fazla enerjik olabilirsiniz. Leblebi genel olarak kilo aldırmayan bir besindir. Diyet listelerinde de leblebiye oldukça sık yer verilmektedir. Leblebi sade ve sossuz tüketildiği zaman metabolizmayı hızlandırır, sizi tok tutar ve zayıflamaya yardımcı olur. Fakat sadece leblebi yiyerek zayıflamak mümkün değildir. Dengeli ve düzenli bir şekilde beslenildiği zaman leblebi yemek metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflamaya yardımcı olur diyebiliriz.

1 AVUÇ LEBLEBİ KAÇ KALORİ?

İnsan vücudu için oldukça faydalı kuruyemişler arasında leblebi de yer almaktadır. Leblebi özellikle diyet listelerinde sıkça yer alan bir besindir. İçerisindeki lif, vitamin ve mineraller sayesinde açlığı bastırır ve daha az yeme eğilimi görülmesine neden olur. Bu neden ile diyet listeleri için oldukça popülerdir.

1 avuç leblebinin kaç kalori olduğunu bilmemiz için öncelikle 1 avuç leblebi kaç gram onu bilmemiz gerekmektedir. Bir avuç leblebi ortalama 40 gram olarak karşımıza çıkmaktadır. 1 avuç yani 40 gram leblebi ise 107 kaloridir. 107 kalori leblebinin içerisinde ortalama olarak %58 karbonhidrat, %30 protein ve %12 yağ bulunmaktadır.