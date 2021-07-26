Muz Kilo Aldırır Mı? Muz Kilo Yapar Mı?

Muz, çok lezzetli aynı zamanda oldukça faydalı bir meyvedir. Bu meyve içeriğinde lif, vitamin ve mineraller içermektedir. Faydaları ve oldukça lezzetli olması nedeni ile sık tüketilen bir meyvedir. Sık tüketilmesi sebebi ile de kilo aldırıp aldırmadığı merak konusudur. İşte muzun kilo aldırıp aldırmadığı ile ilgili detaylar…

MUZ KİLO ALDIRIR MI?

Muz son derece sağlıklı ve oldukça lezzetli bir besindir. Muzun içerisinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde de muz insan vücudu için oldukça faydalı besindir. Muzun içerisinde bulunan şeker ve karbonhidrat nedeni ile vücuda kilo aldıracağı insanlar tarafından düşünülse de bazı uzmanlar muzun kilo vermeye yardımcı olabileceğini söylemektedir. Muzun içerisinde bulunan enzimler sayesinde muz tüketmek sindirim sistemini hızlanmasını sağlayarak kilo vermeye yardımcı olabilmektedir. Fakat muzu da fazla ve kontrolsüz bir şekilde tüketmek yediğimiz meyveden fazla kalori almış olacağımız için kilo alma sebebi olabilmektedir.

MUZ YİYEREK ZAYIFLANIR MI?

Muz meyvesi içerisinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücudu için oldukça faydalı bir besindir. Bu meyve çok lezzetli olduğu için de oldukça fazla tüketilmektedir. Muz içerisinde bulunan bazı enzimler sayesinde ve içerisinde bulunan yüksek miktarda lif sayesinde muz kontrollü bir şekilde tüketildiği zaman kilo vermeye yardımcı olabilmektedir. İçerisinde bulunan lifler ve enzimler bağırsak hareketlerini hızlandırır bu sayede yediğimiz besinler kolay bir şekilde sindirilir bu da hazımsızlığın önüne geçer. Ayrıca içeriğinde bulunan lifler midenin tok olmasını sağlayarak az yemeğe yardımcı olur. Bu sayede muz kilo vermek için yardımcı bir besindir. Fakat muzu dikkatli bir şekilde tüketmek gerekir. Gereğinden fazla muz tüketmek kilo almaya sebep olabilmektedir.

GÜNDE KAÇ TANE MUZ YENMELİ?

Muz içeriğinde bulunan yüksek oranda antioksidanın vücuda giren serbest radikallere karşı koruma sağlamaktadır. Ayrıca muz diyabet hastalığına karşı da koruma sağlamaktadır. Bunlara ek olarak kilo vermeye de yardımcı olmaktadır. Muzun bu faydalarından yararlanabilmek için muzun dengeli ve düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Muzu fazla tüketmek vücutta bazı zararlar yaratabileceğinden muzu çok fazla tüketmemek gerekir. Muzu az tüketmek ise muzun faydalarından az şekilde yararlanılacağından tavsiye edilmemektedir. Günlük tüketilmesi gereken muz miktarı ise uzmanlar tarafından kişiye ve ihtiyaçlara göre 1 veya 2 defa olarak belirtilmiştir.

GECE MUZ YEMEK ZARARLI MI?

Muz insan vücudu için oldukça faydalı bir meyvedir. Bu meyveyi uygun bir miktarda tüketmek insan vücudu için pek çok fayda sağlar. Fakat meyve yemenin zamanlaması da önemlidir. Gece yenilen muzun insan vücudu için hem faydası hem de zararı bulunmaktadır. Gece yenilen muz insan vücudunu rahatlatır. Uykuya dalmada problem yaşayan kişilere gece yatmadan önce muz yemeleri tavsiye edilir. Muz yedikten sonra vücut rahatlayacağı için daha kolay uykuya dalma sağlanır. Fakat gece yatarken yenilen besinler vücuda hızlı bir şekilde yağ olarak dönebileceğinden gece yatmadan önce herhangi bir besin tüketilmesi genellikle uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir.