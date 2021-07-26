Nar Kilo Aldırır Mı? Nar Kilo Yapar Mı?

Nar insan vücudu için çok büyük öneme sahip meyveler arasındadır. Bu meyve içeriğinin antioksidandan zengin olması nedeni ile hastalıklara karşı koruyucu görev yapar ve oldukça sık tüketilir. Sık tüketildiğinden de kilo yapıp yapmayacağı merak konusudur. İşte detaylar…

NAR KİLO ALDIRIR MI?

Nar meyvesi kış aylarının vazgeçilmez bir meyvesidir. Narı tüketmek ise narın içeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücuduna oldukça faydalıdır. Nar meyvesinin içerisindeki lif oranı oldukça yüksektir. Lif oranı yüksek bir meyve olduğu için de tokluk hissi vermektedir. Bu sayede kilo vermeye yardımcı bir meyve olduğu bilinmektedir. Tüm meyvelerde olduğu gibi narı da dengeli ve düzenli bir şekilde tüketmek kilo vermeye yardımcı olacaktır. Fakat narı da fazla tüketmek vücuda fazladan kalori getirmiş olacağından insan vücudunun kilo almasını sağlayabilir. Bu nedenle her şeyde olduğu gibi narı tüketirken de dikkatli bir şekilde tüketmek, gereğinden fazla tüketmemek insan vücudu için çok önemlidir.

GÜNDE NE KADAR NAR YENMELİ?

Nar meyvesi kış aylarının en önemli meyvelerinden bir tanesidir. Bu meyveyi tüketmek insan vücudu için oldukça faydalıdır. Nar meyvesi içeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde kış aylarında insan vücudunu hastalıklardan korumaktadır. Her gün düzenli olarak bir avuç tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Bu meyvenin günde bir avuç tüketildiği takdirde insan vücuduna oldukça yararlıdır. Özellikle sindirim hastalıklarına oldukça iyi geldiği bilinmektedir.

NAR KAÇ KALORİ?

Nar meyvesi sıkça tüketilen bir meyvedir. Bu nedenle bu meyvenin ne miktarda yenildiği de oldukça önemli bir husustur. Narı tüketenler de ne kadar tükettiklerinde dikkat etmek istemektedirler. Dikkat edenler ise narın kaç kalori olduğunu merak etmektedir. Bir bardak nar ortalama (175 gram) 141 kaloridir. 175 gram narın içeriğindeki besinler ise şu şekildedir: 3 gram protein, 2 gram yağ, 31 gram karbonhidrat, 7 gram lif.