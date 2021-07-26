Patlamış Mısır Kilo Aldırır Mı? Patlamış Mısır Kilo Yapar Mı?

Patlamış mısır, bir şeyler izlerken sıkça tükettiğimiz bir besindir. Ayrıca oldukça lezzetli olan bir besindir. Diğer atıştırmalıklara göre de oldukça masum olan bir atıştırmalıktır. Az yağ ile ve az miktarda tüketildiği zaman kilo yapmayan bir besin olduğu da araştırmalar ile ortaya çıkmıştır.

PATLAMIŞ MISIR KİLO ALDIRIR MI?

Patlamış mısır özellikle film ya da dizi izlenirken en çok tüketilen atıştırmalıklardan bir tanesidir. Bu atıştırmalığın çok tüketilmesinin sebebi çok lezzetli olmasıdır. Çok lezzetli olduğu için de oldukça fazla tüketilir. Patlamış mısır masum sayılabilecek atıştırmalıklardan bir tanesidir. Fakat masum kalabilmesi için fazla yağda ve fazla miktarda tüketilmemesi gerekmektedir. Eğer fazla yağda ve fazla tuzla yapılır ise kilo alımına sebep olabilir. Bilinçsiz yenildiği takdirde ise kilo alımına sebep olabilen bir atıştırmalıktır.

DİYET YAPARKEN MISIR YENİR Mİ?

Mısır her hali ile oldukça lezzetli bir besindir. Patlamış mısır, süt mısır, haşlama mısır hepsi çok lezzetlidir ve oldukça sevilir. Diyet yaparken ise mısır yenilip yenilmediği oldukça merak edilir. Mısır diyet yaparken tüketilebilen besinler arasındadır. Çünkü mısır tam tahıllı besinler grubundadır ve içerisinde oldukça fazla lif içerir. Mısır haşlama olarak diyet listelerinde sıkça yer alır. Eğer diyet listesinde patlamış mısır yer alacak ise genellikle yağsız ve az miktarda yenmesi gerekmektedir.

1 SU BARDAĞI PATLAMIŞ MISIR KAÇ KALORİ?

Mısır oldukça lezzetli bir besindir. Özellikle haşlama ve patlamış mısır olarak oldukça sık tükettiğimiz bir besindir. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde de insan vücudu için oldukça faydalıdır. Diyet listelerinde genellikle bir su bardağı olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Genelde 1 su bardağı yenilmesi tavsiye edilen patlamış mısırın kalorisi ise 64 kalori olarak belirtilmiştir.