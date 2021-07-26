Zencefili Kimler Kullanamaz? Zencefilin Yan Etkileri Nelerdir?

Zencefil oldukça faydalı bir besindir. Bu besinin faydaları saymak ile bitmez. Fakat zencefil kullanan insanlar zencefilin zararlarını ve kullanıp kullanamayacaklarını merak etmektedir. Her besinin olduğu gibi zencefilin de zararları ve yan etki yarattığı bireyler bulunmaktadır. İşte detaylar…

ZENCEFİLİ KİMLER KULLANAMAZ?

Zencefil insan vücudu için oldukça faydalı bir besindir. Fakat zencefil doğru kullanılmaz ise insan vücuduna büyük zararlar verebilir. Bu da insanların aklına zencefili kimler kullanamaz sorusunu getirmektedir. Zencefili kullanmaması gerekenler ise şu şekilde sıralanabilir:

Zencefil aromasının fazla olması nedeni ile insan vücudunda farklı tepkimelere yol açabilir. Alerjik bir bünyeye sahip olan kişilerin zencefili tüketirken dikkatli olmaları gerekmektedir. Alerjisi bulunan kişilerde zencefil, deri dökülmelerine ve kurdeşene sebep olabilmektedir.

Zencefil çok güçlü bir besin olduğundan sindirim sistemi güçsüz olan bireylere tüketilmesi önerilmez. Zencefil, midede yanmaya ve ekşimeye sebep olabilir.

Zencefil bağırsak hastalıkları, ülser hastalıkları ve bağırsak tıkanıklığı olan hastalara tavsiye edilmemektedir.

Safra taşı bulunan kişilerin zencefil tüketilmesi önerilmez. Zencefil safra taşı bulunan hastalara olumsuz etkiler yaratabilir.

Zencefil kan seyreltici etkiye sahip olan bir besim olduğu için kan rahatsızlıkları, kanama bozuklukları olan kişilere önerilmez.

Zencefilin fazla tüketimi kalpte ritim bozukluğuna sebep olabilir. Bu nedenle kalp hastalarının kullanmaması gerekmektedir.

ZENCEFİLİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Zencefil çok faydalı bir besin olsa da insan vücudu için bazı yan etkileri bulunabilir. Bu yan etkiler şöyledir:

Zencefil tüketimi insanda safra üretimini arttırabilir. Safra taşı oluşumuna sebep olabilir.

Bağırsak sorunlarına neden olabilir. Bu sorunlar arasında ishal, gaz olabilir.

Mide rahatsızlıklarına sebep olabilir. Mide ekşimesi, reflü gibi hastalıklara sebep olabilir.

Tansiyonu düşürebilir. Düşük tansiyona sahip insanlar zencefili dikkatli tüketmelilerdir.

Kan seyreltici etkisi bulunduğu için kanama bozukluğu olan kişiler tüketmemelidir.

ZENCEFİL ÇAYI FAZLA İÇİLİRSE NE OLUR?

Zencefil çayının dikkatli bir şekilde tüketilmesi insan vücuduna oldukça fazla yarar sağlar. Fakat gereğinden fazla tüketilir ya da tüketmemesi gereken kişiler tüketirse yan etkileri olabilir. Zencefil çayının yan etkileri oldukça nadir görülmektedir. Görülebilen yan ekiler ise şunlardır:

İshal

Göğüste yanma

Düşük tansiyon

Mide ekşimesi

Gaz

Ağızda tahriş

ZENCEFİL GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Zencefil pek çok bireyin tüketmesi gereken bir besindir. Vücuda sağladığı faydalar nedeni ile kullanılan zencefilin fazla tüketimi vücut için zararlı da olabilmektedir. Bu nedenle tüketilmesi gereken belirli bir miktar bulunmaktadır. Bu miktar uzmanlar tarafından 2 gram olarak belirlenmiştir. Zencefilin günde 2 gramdan fazla tüketilmesi insan vücuduna zarar verebilmektedir. Zencefil çay şeklinde tüketilirse günde 2 fincandan fazla tüketilmemesi gerekmektedir. Günde 2 bardaktan fazla tüketilen zencefil çayının insan vücuduna zarar verebileceği bilinmektedir.

TOZ ZENCEFİLİN ZARARLARI

Toz zencefil aroması yoğun olduğundan alerjik tepkimelere yol açabilmektedir.

Toz zencefil mide ekşimesine ve bağırsakta tıkanmaya yol açabilir.

Safra taşı yapabilmektedir.

Fazla tüketilmesi ritim bozukluğuna yol açabilir.

Ülser hastalığı, bağırsak tıkanıklığı, bağırsak iltihapları oluşturabilir.

Tansiyonu fazla düşürebilir.

ZENCEFİL UYKUSUZLUK YAPAR MI?

Zencefilin insan vücuduna pek çok yararı bulunmaktadır. Bu yararları saymak ile bitmez. Fakat zencefil fazla tüketildiğinde ya da bilinçsiz bir şekilde tüketildiğinde insan vücuduna zarar verebilmektedir. Fakat zencefilin zararları arasında uykusuzluk yaptığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.