Antep fıstığı günde ne kadar tüketilmeli? Antep fıstığı çok tüketilirse ne olur?

Kökeni Orta Doğu ve Orta Asya olan Antep fıstığı, bazı yörelerde Şam fıstığı olarak da bilinmektedir. Ülkemizde ilk olarak Gaziantep'te yetiştirilmeye başlandığından dolayı Antep fıstığı olarak bilinmektedir. Sakız ağacıgiller familyasından yenebilen kabuklu bir meyvedir. Kabuklu, kabuksuz, kavrulmuş veya tuzlanmış olarak satılan Antep fıstığının ise faydaları saymakla bitmiyor. Vücuttaki eksik mineralleri tamamlamanın yanında beyin sağlığına ve kansızlığa da çok iyi geliyor.

ANTEP FISTIĞI GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Vücudun yağ ihtiyacını karşılamak için günde 10 tane Antep fıstığı yemek yeterlidir. Vücudun ihtiyacı olan B1, fosfor, vitamin ve protein için de günde 100 gram tüketilmesi önerilmektedir. (Takribi 40-45 adet) Bazı uzmanlar her gün bir avuç Antep fıstığı tüketilmesini de önermekte.

ANTEP FISTIĞI ÇOK TÜKETİLİRSE NE OLUR?

Antep fıstığı çok fazla tüketildiğinde kilo almaya sebep olabilmektedir. Yağ oranı da yüksek olduğu için karaciğer yağlanmasını arttırır ve sivilcelenmeye neden olur. Ayrıca içerdiği protein bağışıklık sistemindeki maddelere savaş açarak alerjik bir tepkimeye neden olabilir.

ANTEP FISTIĞI NEYE İYİ GELİR?

İçerdiği B6, E vitamini, fosfor ve protein gibi maddeler sayesinde Antep fıstığının faydaları oldukça fazladır. İşte bunlardan birkaçı:

Öksürük kesicidir: Kaynatılarak suyu içildiği takdirde sürekli devam eden öksürüğü kesici etkisi bulunmaktadır. Akciğerde, sigara ve yüksek kafein içeren içeceklerden kaynaklanan iltihabı azaltır.

Ağrı kesicidir: Antep fıstığı vücuttaki genel ağrılara da iyi gelir. Baştan aşağı bir rahatlama sağlar.

Göz sağlığına iyi gelir: Antep fıstığı tüketimi, göz sağlığını korumada etkilidir. Yaş ve çevresel faktörlerden kaynaklanan göz rahatsızlıklarını azaltamaya destek olur. İçerdiği lutein ve zeaksantin maddeleri sayesinde gözün içindeki sıvı oranını arttırarak katarak oluşumunun önüne geçer. Aynı zamanda görme oranını çoğaltır.

Kalp sağlığını korur: Damarları genişlettiği için kanın daha rahat dolaşmasını sağlar ve kolesterol seviyesini düşürür. Damar tıkanıklığına karşı etkilidir.

Kilo vermeye yardımcı: İçindeki faydalı yağlar sayesinde vücudun kilo almasını önler, enerji oranını arttırır.

Diyabeti önler: Kandaki şeker oranını dengeler ve insülin direncini düşürür. Felç, inme ve yüksek tansiyon risklerini azalttığı da bilinmektedir.

Hafızayı geliştirir: B6 vitamini ve yüksek enerjisi beyin sağlına da faydalıdır. Sinir sistemindeki hücreleri de yenileyen bu kuru yemiş, beynin hafıza kısmını güçlendirmektedir.

Antioksidan deposudur: Sağlıksız beslenme yüzünden vücutta biriken toksinleri arındırarak zehirlenmelere karşı vücudu korur.

Lif kaynağı: Antep fıstığının lif kaynağı olması sayesinde tüketilen besinler daha çabuk sindirilebilir. Özellikle kabızlık gibi sindirim problemlerine iyi gelmektedir.

Cilde faydalı: İçindeki doğal ve faydalı yağlar, cildin nem dengesini sağlayarak daha güzel ve bakımlı görünmesini sağlar.

Anneler için: Hamile kadınların Antep fıstığı tüketimi, bebeklerin gelişimine yardımcıyken, çocukların Antep fıstığı tüketimi zekâ gelişimlerine faydalıdır.

Sporcular için: Kas yapısını güçlendirip enerji sağladığı için sporculara önerilen besinlerden biridir.

Vegan bir alternatif: Protein açısından oldukça zengin olan Antep fıstığı, kırmızı ete iyi bir alternatiftir. Kırmızı et sevmeyenler, vejetaryen ve veganlar, uzman tavsiyesi de alarak Antep fıstığı tüketebilirler.

ANTEP FISTIĞI KOLESTEROLE ZARARLI MI?

Antep fıstığı yağlı bir besindir. Fazla tüketimi kolesterol seviyesini yükseltebilir. Günde 56 ila 84 gram Antep fıstığı tüketmek, "iyi" HDL kolesterolünün artmasına yardımcı olmaktadır. Günlük tüketim miktarını aşmamanız gerekmektedir. Doktorunuza danışarak günlük tüketim limitinizi belirleyebilirsiniz.