Avokado salata ve kahvaltılıklarda tüketilmeye uygun ancak nasıl yenileceği bilinmediği için çoğu kişinin doğru tüketemediği bir meyvedir. Sağlık açısından insan vücuduna pek çok fayda sağlayan avokadonun yenmesi için farklı tarifler tercih edilebilir. Beslenme düzeni içerisine avokadoyu da eklemek isteyenler için Avokado nasıl tüketilir? Avokado nasıl yenir? sorularının cevaplarını sizin için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

AVOKADO NASIL TÜKETİLİR?

Avokado Meksika kökenli bir meyvedir. Son dönemlerde Türkiye'de de özellikle sağlıklı beslenmek isteyen kişiler tarafından tercih edilmeye başlamıştır. Yüksek yağ oranına sahip olduğu için tereyağı armudu olarak da adlandırılan avokadoyu farklı şekillerde tüketebilirsiniz. En çok soslarda ve salatalarda tüketilen avokado meyvesi aynı zamanda kahvaltıda rahatlıkla tüketilebilir. Avokadonun en çok kullanıldığı sos tarifi sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve karabiber ile karıştırılmasıdır. Bunun yanı sıra istenilen her yemek yanında avokado tüketilebilir.

AVOKADO NASIL YENİR?

Avokadonun nasıl yenileceği ile ilgili farklı tarifler bulunmaktadır. İşte birbirinden farklı avokado tarifleri ve kullanım alanları:

Yumurtalı avokado:

Yumurta ve avokado birleşimi en çok tüketilen tariflerden biridir. Çekirdeği çıkarılan avokadonun ortasındaki boşluğa bir yumurta ekleyip fırında pişirmeyi tercih edilebilirsiniz. Bunun yanı sıra tavada yumurtanızı pişirdikten sonra içine avokado ekleyebilirsiniz.

Kızarmış ekmek üzerine avokado:

Tereyağı armudu olarak da bilinen avokadonun içerisindeki yağ oranı çok yüksektir. Bu yüzden ezilmiş avokado içine tuz ve karabiber ekleyerek kızarmış ekmek üzerine sürebilirsiniz.

Avokado mayonezi:

Avokado ezildiği takdirde mayonezin yerine kullanılabilir. Özellikle yumurta salatası için de ya da salatalarda bu formunu kullanabilirsiniz.

Avokadolu salata:

Avokado içerisinde yoğun oranda bir lif ve yağ vardır. Bu yüzden tok tutar ve doyurucudur. Avokado tüm salataların içinde kullanılabilir.

KAHVALTILIK AVOKADO NASIL YAPILIR?

Avokado sağlıklı beslenme için içerik bakımından çok güçlüdür. Bu yüzden kahvaltılarda hem lezzetli hem de sağlıklı bir yiyecektir. Kahvaltılık avokado için farklı tarifler uygulayabilirsiniz. Yumurtalı avokadonun yanı sıra kızarmış ekmek üzerine ezilmiş avokado sürebilir avokadonuzu farklı soslar ile tatlandırabilirsiniz.

AVOKADO HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİR?

Avokadonun pek çok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Uzmanlar tarafından günde yarım avokado tüketiminin kolesterolü dengelediği söylenmektedir. Bunun yanı sıra yüksek doymamış yağ oranı ile avokado tüketen kişiler göz enfeksiyonlarına karşı korumaya sahip olurlar. Avokado sarı nokta, lutein ve katarak gibi farklı göz hastalıklarının oluşma riskini de en aza indirme özelliğine sahiptir.

AVOKADO TARİFLERİ

Avokado, kişilerin damak tadına göre farklı şekillerde tatlandırılabilir. Çorbalarda, salatalarda, kahvaltılarda kullanılabilir. İşte günlük hayatta deneyebileceğiniz avokado tarifi:

Avokado salatası

Avokado salatası herkesin kendi damak zevkine uygun olarak değiştirebileceği bir yemek. Bu yüzden avokadoyu küp küp ya da dilimleyerek ton balıklı, tavuklu ya da yeşil salatalarınızın içine ekleyebilirsiniz. Ardından limon, nar ekşisi, sirke ya da balzamik sirke, tuz ve karabiber ile istediğiniz şekilde tatlandırarak avokado salatanızı tüketebilirsiniz.