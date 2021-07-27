Bıldırcın yumurtası nasıl tüketilir? Bıldırcın yumurtası çiğ tüketilir mi?

Hem çiğ hem de haşlanarak yenebilen bıldırcın yumurtası vitamin, protein ve mineral deposu, çok sağlıklı bir besin maddesidir. Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen bu besinin özelikle sporcular tarafından çok tüketildiği bilinmektedir. Bu yüzden bıldırcın yumurtası ve tüketimi hakkında merak edilen her şeyi sizler için hazırladık.

BILDIRCIN YUMURTASI NASIL TÜKETİLİR?

Bıldırcın yumurtasının çocuklar ve yetişkinler için farklı tüketim şekilleri vardır. Çocuklar için önerilen tüketim şekli rafadan pişirmedir. Rafadan yapılan yumurta proteinleri vücuda daha iyi aktarır ve bu da çocuklar için daha sağlıklıdır. Bunun yanı sıra hem yetişkinler hem çocuklar için bıldırcın yumurtası çiğ olarak tüketilebilir. Bıldırcının bir diğer tüketim şekli ise salatalarda ve soslarda kullanılmasıdır.

BILDIRCIN YUMURTASI ÇİĞ TÜKETİLİR Mİ?

Bıldırcın yumurtasının çiğ tüketilip tüketilmeyeceği konusunda sorulan soruların cevabı, bıldırcın yumurtasının çiğ olarak da tüketilebileceğidir. Çiğ olarak tüketilen bıldırcın yumurtası protein, vitamin ve minerallerin daha iyi alınmasını sağlar.

BILDIRCIN YUMURTASI ÇOCUĞA NASIL VERİLİR?

Bıldırcın yumurtasının çocuklardaki tüketimi de merak konusudur. Öncelikle bilinmesi gereken 2 yaşını geçmeyen çocuklara bıldırcın yumurtasının yedirilmemesidir. Bunun nedeni böbrek gelişimini tamamlamaya çocukların sindirimde sorun yaşayacağıdır. Böbrek gelişimini tamamlayan 2 yaş üstü çocuklarda ise haşlama yapılarak bıldırcın yumurtası verilebilir.

1 BILDIRCIN YUMURTASI KAÇ YUMURTAYA BEDEL?

Bir bıldırcın yumurtası tavuk yumurtası ile karşılaştırıldığında yaklaşık 4 kat daha küçüktür. Ağırlığı ise en fazla 12 gramdır. Bir bıldırcın yumurtasındaki kalori oranı 14, protein ise 1.2 gramdır. Tavuk yumurtası ise 75 kaloridir, protein oranı ise 7 gramdır. Bıldırcın yumurtasında bulunan B1 vitamini tavuk yumurtasına göre 6 kat daha fazladır. B2 vitamini oranı ise 15 kat fazladır. Bıldırcın yumurtasındaki potasyum ve demir oranı tavuk yumurtasına göre 7 ila 8 kat fazla iken fosfor miktarı ise 4 ya da 5 kat daha fazladır. Bu oranlar göz önüne alındığında bir tavuk yumurtasının içeriğine ulaşmak için en az 4 bıldırcın yumurtası tüketilmesi gerekir. Bunun dışındaki besin değerleri arasında önemli farklılıklar bulunmaz.