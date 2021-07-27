Buğday ruşeymi nasıl tüketilir? Buğday ruşeymi nasıl kullanılır?

Pek çok yararı bulunan buğday rüşeymi yüksek oranda lesitenin, çinko, manganez, ve krom içerir. A, B1 ve D vitaminleri açısından zengin olan rüşeymde E vitamini, Omega-3, Omega-6 ve Omega-9 da bulunur. Buğday rüşeymi aynı zamanda vücut için gerekli olan besin öğelerinin bir çocuğunu da bünyesinde bulundurur.

BUĞDAY RUŞEYMİ NASIL TÜKETİLİR?

Buğday çok uzun zamanlardan beri günlük yeme ihtiyacımızı karşılayan ve gündelik olarak tükettiğimiz pek çok yiyeceğin ana kaynağı olan bir besindir. Buğdaydan elde edilen besin kaynağı ise ruşeymdir. Ruşeym, buğdayın büyüyüp gelişmesini ve çimlenmesini sağlayan buğdayın en üst kısmında yer alır. Peki, buğday rüşeymini nasıl tüketiriz? Buğday ruşeymi pek çok farklı şekilde tüketilebilmektedir. Ruşeymler süt, yoğurt, kefir türü süt ürünlerinin içerisine karıştırılarak yenebilir ya da yulaf lapası gibi pişirilerek de tüketilebilmektedir. Aynı zamanda toz haline getirilen rüşeymler ekmek yapmak için de kullanılabilir. Dilerseniz kurabiye gibi hamur işlerinde de kullanabilir ve böylece daha sağlıklı yiyecekler tüketilebilir. Bunlardan farklı olarak buğday ruşeymleri yemeklerin içerisinde ya da yumurtalarınıza katılarak da tüketilebilir.

RUŞEYM NASIL KULLANILIR?

Ruşeymin günlük olarak 2 kaşık kadar kullanılması tavsiye edilir. İki kaşık ruşeymi direk olarak kullanılabilir ya da çorba, yoğurt, salata, köfte gibi yiyeceklerin de içerisine katılarak tüketilebilir.

BEBEKLERDE RUŞEYM NASIL KULLANILIR?

Pek çok faydası olan buğday ruşeymi bebeklerin de yiyeceklerine eklenilmesi tavsiye edilen bir üründür. Bebeklerde buğday rüşeymi 8 aylık olduktan sonra kullanılmalıdır. Piştikten sonra çok bekletilmeden bebeklere verilmesi önerilir. Farklı yiyeceklerin içerine eklenerek verilebilen buğday rüşeymi yoğurda katılarak da verilebilir. Gluten oranı yüksek olduğu için buğday rüşeymi bebeklere günlük olarak aşırı düzeyde verilmemelidir.

BUĞDAY RUŞEYMİ DİYET TARİFLERİ

Buğday rüşeymi ile yapılan pek çok diyet tarifleri bulunmaktadır. Onlardan birkaç tanesi ise şöyle;

Yoğurt ve greyfurtlu parfe

240 gr yağsız diyet yoğurt

1 çorba kaşığı buğday rüşeymi

1 miktar bal

Tatlı kaşığı çekilmiş keten tohumu

1 tane greyfurt/ Şeker dengesine göre farklı meyveler de kullanılabilir.

Ruşeymli omlet

3-4 adet yumurta

4 kaşık rüşeym

2 dal dereotu

2 dal maydanoz

50 gr beyaz peynir

Tuz

Karabiber

Pul biber

RUŞEYM NASIL ELDE EDİLİR?

Ruşeym buğdayın özü olarak bilinmektedir. Buğday ruşeymi buğday tanesinin yüzde 3'ünü oluşturur. Buğdayın hayat kaynağı olan ruşeym, buğdayın büyüyüp çimlenmesini sağlar. Buğdayın işlenip una dönüştürülürken özel ayrıştırma işlemi uygulanır ve bu uygulama sonuncunda 1 ton buğdaydan 1 kilo ruşeym elde edilir.