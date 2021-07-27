Chia tohumu nasıl tüketilir? Chia tohumu günlük ne kadar kullanılır?

Son zamanlarda sağlıklı beslenme ve diyet programlarının içerisinde yer alan, verdiği tokluk hissi ile daha az yemenize yardımcı olan chia tohumu mineral ve vitamin açısından da gün içindeki ihtiyacınızı karşılar. Chia tohumunun ana vatanı Güney Amerika'dır ve nane ailesinden gelmektedir. İnsan sağlığına sunduğu faydalar kapsamında doğal bir mucizevi besin olarak da tanımlanan chia tohumunun nasıl tüketildiği ve günlük ke kadar tüketilmesi gerektiği ise merak konusu. İşte chia tohumu tüketimi konusunda bilinmesi gereken her şey.

CHİA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Chia tohumunun herhangi bir tadı olmadığı için tüketilirken farklı besinler ile aromalandırılmalıdır. Bu yüzden kendi damak tadınıza uygun olacak şekilde chia tohumunu ister tatlı isterseniz de tuzlu besinler ile birlikte tüketebilirsiniz. Chia tohumu kahvaltılarda, ara öğünlerde, salatalarda ve pudinglerde tüketilebilir. Kıvam arttırmayı sağlayan bir besin maddesi olan chia tohumunun pişirilmesine gerek yoktur. Su ya da süt içinde bekleterek kısa sürede pratik tatlılar ve ara öğünler hazırlayabilirsiniz.

CHİA TOHUMU GÜNLÜK NE KADAR KULLANILIR?

Chia tohumunun içerisinde D, E ve C vitamininin yanı sıra potasyum ve magnezyum da bulunur. Bunlar vücudumuzun günlük ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerdir. Chia tohumunun günde 1 ya da iki kaşık tüketilmesi de bu ihtiyacın karşılanmasında yardımcı olur. Chia tohumunun faydaları çok fazladır ancak fazla tüketimde vücuda zarar verebileceği için önerilen miktarın dışında bir kullanım yapılmamaya dikkat edilmelidir.

CHİA TOHUMU ZAYIFLATIR MI?

Chia tohumu yüksek bir lif oranına sahiptir. Bu da bu besinin tok tutucu bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Ancak chia tohumunun direkt olarak zayıflattığı konusundaki söylentilerin doğruluğu yoktur. Diyet ve sağlıklı beslenme dönemlerinde tüketilen chia tohumu size tokluk hissi verir. Bu da gün içinde yiyeceğiniz yemek miktarının daha az olmasına katkı sağlar. Bu yüzden chia tohumu zayıflatmaz ancak zayıflamaya destek verir.

CHİA TOHUMUNUN FAYDALARI

Chia tohumu omega -3 oranından zengindir. Bu yüzden düzenli tüketildiği takdirde metabolizmanın daha düzenli çalışmasını sağlar.

Aminoasit içeriği ile tokluk hissini arttırır. Uykusuzluk probleminin önüne geçer ve psikolojik olarak olumlu katkı sağlar.

Chia tohumu tüketimi ile kolesterolün dengelenmesi sağlanır. İyi kolesterolün artmasına yardımcı olur.

Yüksek lif oranı ile kabızlık sorunu yaşayanlara yardımcı olur.

Gün içinde vücudun ihtiyaç duyduğu kalsiyum miktarının yüzde 18'ini, fosforun ise yüzde 27'sini 28 gram chia tohumu ile karşılar.

Chia tohumu tüketimi diş eti sağlığına iyi gelir.

CHİA TOHUMU AÇ MI TOK MU KULLANILIR?

Chia tohumu tokluk hissi veren bir besin maddesi olduğu için aç karnına tüketilmesi daha yararlı olacaktır. Ancak kişinin isteğine göre kullanımı değişiklik gösterebilir. Chia tohumunun en çok tüketildiği ürün yoğurttur. Bu yüzden chia tohumu yoğurtla nasıl tüketilmeli sorusu da sıkça sorulur. Chia tohumunu yoğurtla tüketmek için yapmanız gereken chia tohumunun yoğurdun içine eklenmesidir. Chia tohumu 2 ya da 3 saat içerisinde şişerek yemeye hazır gelecektir. Yoğurt içine karıştırılan chia tohumu 1 hafta boyunca saklanabilir.