Çörek otu nasıl tüketilir? Çörek otu su ile içilir mi?

Eski zamanlardan bu yana çörek otu insan sağlığı için pek çok fayda sağlamıştır. Alternatif tıbbın vazgeçilmez besinlerinden biri olan çörek otu damar hastalıklarından göz hastalığına kadar çok sayıda rahatsızlığın iyileşmesine katkı sunar. Hem tohum hem de öğütülmüş şekilde kullanılabilen çörek otunun nasıl tüketilmesi gerektiğini sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Çörek otu farklı alanlarda tüketilir. Kurabiye, kek, börek ya da poğaça gibi günlük hayatın vazgeçilmezlerinden olan hamur işlerinde de sıklıkla kullanılır. Bunun yanı sıra tohum hali de kişilerin kullanımı için önerilir. Burada çörek otunun sağlığa fayda sağlaması için akşam yemeklerinizden ya da sabahları kahvaltılarınızdan önce bir tatlı kaşığı miktarındaki çörek otunu yutmadan çiğneyebilirsiniz.

ÇÖREK OTU SU İLE İÇİLİR Mİ?

Çörek otunun su ile içilip içilmediği en çok merak edilen konulardan biridir. Çörek otu acı bir tada sahip olduğu için kimi kişiler için çiğnemeye uygun değildir. Bu yüzden çörek otu yağından bir iki damlayı 1 bardan su içine katarak yemeklerinizden önce ya da sonra içebilirsiniz. Bu hali ile çörek otu suyu tok hissetmenizi sağlayacaktır.

ÇÖREK OTU GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Çörek otu tüketiminde miktara dikkat edilmelidir. Eğer daha önce çörek otu tüketmediyseniz günde 3 kez çörek otunu 1 çay kaşığı olacak şekilde yiyebilirsiniz.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI

Çörek otunun faydaları saymakla bitmez. İşte çörek otunun insan sağlığına faydaları:

Çörek otu düzenli bir şekilde kullanıldığı takdirde hem eklem hem de kas ağrılarının azalmasında etkili olur.

Uykusuzluk problemi çeken kişiler çörek otu tüketebilir.

Çörek otu vücutta meydana gelen yaraların da daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar.

Dizanteri rahatsızlığında fayda sağlar.

Hemeroit sıkıntıları çekenler için olumlu etkileri vardır.

Kabızlık sorunu yaşayanlar için iyi gelir ve mide bulantılarının ortadan kalkmasını sağlar.

Sinüzüte iyi gelir.

Çörek otu kalp hastalıklarına da iyi gelir.

Saç sağlığını korur.

Düzenli kullanım ile stresi ortadan kaldırır, rahatlamanızı sağlar.

Şekeri düzenler, yüksek kolesterolün dengelenmesini sağlar.

Cinsel iktidarsızlık yaşayanlar için katkı sağlar.

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

ÖĞÜTÜLMÜŞ ÇÖREK OTU NASIL KULLANILIR?

Çörek otu tohum olarak kullanılmasının yanı sıra öğütülmüş olarak da kullanılabilir. Ancak öğütülen çörek tu bekletildiği takdirde besin içeriğini kaybeder. Bu yüzden öğütülmüş olarak almak yerine tohum olarak satın almalı ve kullanım sırasında öğütülmelidir. El değirmeni yardımı ile öğütülen çörek otunun sindirimi daha kolay olacaktır. Öğütülmüş çörek otu hamur işlerinde, ya da su da bekletilerek kullanılabilir.

ÇÖREK OTU NASIL KAYNATILIR?

Çörek otu suyu özellikle zayıflamak isteyen kişilerin kullandığı bir yöntemdir. Çörek otunun kaynatılması son derece basit ve kolaydır. Bunun için 1 tatlı kaşığı ölçüsündeki çörek otunu 2 bardak soğuk su içine atın. Ardından suyu ocakta kaynatın. Kaynayan çörek otu ve suyu 5 dakika kenarda dinlendirdikten sonra süzün. Süzdüğünüz çörek otu suyunu limon ile tatlandırarak içebilirsiniz.