Demirhindi ne kadar tüketilmeli? Demirhindi nasıl tüketilir?

Hint hurması olarak da bilinen demirhindi, Afrika kökenli bir ağaç olup Hindistan ve Mısır'da yetiştirilmektedir. Baklagiller familyasının bir üyesi olan demirhindi, 20-25 cm uzunluğunda bir ağaçtır. Meyveleri etli ve hamurumsuyken, tadı hem tatlı hem ekşidir. İçinde C vitamini, E ve B, demir, fosfor, potasyum, kalsiyum bulunan demirhindi aynı zamanda bir antioksidan ve antienflamatuardır. Antioksidan olması sebebiyle vücudun çevresel basınçlara tepki olarak ürettiği dengesiz moleküllerin neden olduğu hücrelerin zarar görme durumunu önler, antienflamatuar olması sebebiyle de vücutta ödem birikmemesini sağlarken, ağrı ve iltihap olasılıklarını azaltır.

DEMİRHİNDİ NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Demirhindi meyvesi, müshil özelliğine sahip olduğundan, fazla tüketimi ishale yol açabilmektedir. Hurma gibi düşünerek tüketim miktarını ayarlayabilirsiniz.

Demirhindi bitkisi, şerbeti yapılırken 1 litre suya 100-150 gram demirhindi olacak şekilde ayarlanmaktadır.

Demirhindinin fazla tüketimi, sahip olduğu besin değerleri yüzünden böbreklerinize aşırı mineral yüklenmesi olabilir. Demirhindi tüketiminin üst sınırına karar vermek uzman tavsiyesi almanız en iyisi olacaktır.

DEMİRHİNDİ NASIL TÜKETİLİR?

Demirhindi meyvesi yeterince olgunlaştığında, etli kısmı hurma gibi tüketilebilir. Demirhindi, baharat olarak yemeklere, salatalara ve soslara koyulabileceği gibi şerbet yapımında da kullanılabilir. Önceleri Osmanlı saraylarında, şimdilerde evlerimizde şerbet olarak kullanımı oldukça yaygındır.

DEMİRHİNDİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Demirhindinin, kullanım sınırı aşılmadığında bir zararı ya da yan etkisi görülmemektedir. Tüketim sınırı aşıldığında, akciğer ve karaciğerde ciddi tahribatlara neden olabilir. Uzman görüşleri ise, demirhindinin bilinçsiz bir şekilde tüketilmesinin ölüme kadar yol açabileceği yönündedir.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Saymakla bitmeyen faydaları ve serinletici özelliğiyle demirhindi şerbeti, Osmanlı zamanından bu yana kullanılmaktadır. Yaz mevsimin başlaması ve sıcakların da iyice kendini hissettirmesiyle birlikte bu hem faydalı hem serinletici şerbet tekrardan mutfaklarımızda yerini almaya başladı. Yapımı da oldukça kolay olan şerbetin tarifi ise şu şekilde:

Malzemeler:

100 gr. demirhindi

1 litre su (5 su bardağı)

2 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

Yarım su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı bal

2 dal adaçayı

1 tutam ıhlamur

1 baş zencefil

Hazırlanışı:

Demirhindinin kabuklarını temizleyin ve bir tencereye koyun.

Üzerine 1 litre su ekleyin ve bir gece bekletin.

Sabah, tencerenize adaçayı, bal, çubuk tarçın, ıhlamur, karanfil, zencefil ve yarım su bardağı toz şeker ekleyip kaynatmaya başlayın.

1 saat sonra, şerbetinizi ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Şerbet soğuyup posası dibe çöktükten sonra süzün ve buzdolabında 3-4 saat bekletin

Ve şerbetiniz hazır. Şifa olsun.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ FAYDALARI

Boğaz ağrısını dindirerek öksürüğü keser.

Karaciğer yağlanmasını önler.

Ferahlatıcı özelliğiyle yaz sıcaklarında susuzluğu giderir.

Antioksidan özelliği sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Sık sık idrara çıkarması sayesinde vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olur.

Yemek sonrası içildiğinde hazımsızlığı gidermeye yardımcı olur.

Kan şekerini dengeler.

Mide asitlerini dengeleyerek mide yanmasını önler.

Müshil özelliği sayesinde bağırsaklarda oluşan iltihabı ve kabızlık problemlerini ortadan kaldırır.

İçerdiği bolca vitamin sayesinde vücut direncini güçlendirir ve tam bir bağışıklık dostudur.

'Serbest radikal' olarak nitelendirilen, vücutta kansere yol açabilen zararlı bileşenlerin vücuttan atılmasını sağlar.

DEMİRHİNDİ ÇAYI KAÇ GÜN İÇİLMELİ?

Demirhindiyi şerbet yapımında kullanabileceğiniz gibi çay olarak da tüketebilirsiniz. Demirhindi çayının faydaları da şerbeti ile aynıdır. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez birer bardak içilmesi tavsiye edilmektedir. Kaç gün içilmesi gerektiği, amacınıza göre değişmektedir. Fakat tüketim sınırını geçmeniz durumunda içindeki bileşenler vücuda zarar vermeye başlayabilir. Karaciğer başta olmak üzere diğer iç organlarda tahribat meydana getirebilir.