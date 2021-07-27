Enginar nasıl tüketilir? Enginar nasıl yenirse daha faydalı olur?

Enginar papatyagiller familyasına ait, mavi ve mor renklerde ve sıklıkla Güney Avrupa ve Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitkidir. Türkiye'de de daha çok Marmara ve Ege bölgelerinde yetişen enginar bitkisinin ülkemizde en çok yetiştirildiği yer Bursa'dır. İçerdiği lif ve antioksidanlar sayesine karaciğer hastalıklarının tedavisinde çokça kullanılan enginar kalp krizi, mide rahatsızlığı, sindirim problemi, böbrek rahatsızlığı ve daha birçok hastalığa şifa olan mucizevi bir bitkidir. Enginar aynı zamanda kabızlığı giderir ve böbrek taşı kumunu döker. Sarılığa da faydalı olan enginarın ateş düşürücü özelliğe de vardır. Enginarın cilt sorunlarına karışı koruyucu ve stresi önleyip zayıflamada da yardımcı olacak daha birçok faydası bulunmaktadır.

ENGİNAR NASIL TÜKETİLİR?

Enginar kalbi olarak geçen çanak enginar yaprakları soyulduktan sonra etli ve zeytinyağlı yemek olarak tüketilebilir. Garnitür ile hazırlanarak tüketilebilen enginar etli harçlarla da tüketilebilmektedir. Enginar salatalarda da tüketilebilen bir yiyecektir. Enginar kalbini küçük küçük doğrayarak salatalara ekleyebilir ya da kendi yoğurtlu salatasını yapabilirisiniz. Enginar çorbalarda da tüketilebilen bir besindir. Yine küçük küçük doğrayarak çorbalara ekleyebilirisiniz. Özellikle enginarı yemek olarak tüketemeyenler faydasından bu şekilde yararlanabilir.

ENGİNAR NASIL YENİRSE DAHA FAYDALI OLUR?

Enginar yapraklarında enginarın gövdesinden çok daha fazla fayda bulunmaktadır. Yapraklarında gövdesine göre daha fazla sinarin bulunduğu için enginarın yaprakları ile beraber yenmesi daha fazla fayda sağlayacaktır. Kolesterolün düşmesi ve sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olan sinarin ayrıca yağların sindirilmesinde de büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle enginarın yaprakları ile tüketilmesine özen göstermekten kaçınmayın.

ENGİNAR ÇİĞ OLARAK YENİR Mİ?

Bağışıklık sistemini güçlendiren, sinir sistemi üzerinde oldukça etkisi olan enginar aynı zamanda kalp dostudur. Enginarın çiğ olarak yenilip yenilmeyeceği de merak edilen konular arasında. Peki enginar çiğ olarak yenir mi? Enginar çiğ olarak yendiğinde vücuda direnç sağlar. Hatta 40 gün tüketildiği takdirde karaciğeri yenilediği de vurgulanır. Enginar üzerine limon sıkılarak çiğ olarak yenebilir. Böylelikle vitaminlerini de kaybetmemiş olur.

ENGİNAR HAFTADA KAÇ KEZ YENMELİ?

Enginar deyince vücudumuzda aklımıza ilk gelen yer karaciğerlerdir. Büyük oranda karaciğer dostu olan enginar mevsimi geldiğinde sık sık tüketilmesi gereken bir sebzedir. Enginar yağ azaltıcı bir özelliğe de sahiptir. Ama özellikle karaciğer problemlerine iyi gelmesi açısından hafta en az 2-3 defa tüketmek önemlidir.

ENGİNAR NASIL TEMİZLENİR?

Enginarı temizlemek birkaç aşamadan oluşur. İlk olarak almış olduğunuz enginarı yaprak aralarının iyice temiz olduğuna emin olacak şekilde yıkayın. Daha sonra enginarın üst kısmından iki parmaklık olacak şekilde kesin ve kalan yaprakların sert olan uçlarını bıçak yardımıyla keserek temizleyin. Ardından enginarın içerisindeki tüylü kısmı bir kaşık yardımı ile çıkartın. Eğer enginarı hemen kullanmak istemiyorsanız renginin kararması için limonlu su da bekletin.

Enginarı yaprakları ile tüketmeyecekseniz yaprakları tamamen soyun ve kök kısmını da bir bıçak yardımı ile kesin. Artık sarı halde kalan enginarı ikiye bölerek içerisinde kalan tüylü tabakayı temizleyin. Aynı şekilde bu işlemde de enginarı hemen tüketmeyecekseniz limonlu suda bekletin.

KARACİĞER İÇİN ENGİNAR NASIL TÜKETİLMELİ?

Karaciğer dostu enginar düzenli olarak tüketildiğinde karaciğerinize fayda sağlayacaktır. Ancak karaciğer için enginar kürleri de uygulanmaktadır. 1 litre kaynamış suyun içerisine 4-5 adet enginar çanağı eklenip 20 dakika kadar kaynatılır. Kaynatılan enginar suyu soğuduktan sonra üzerine limon ve bal eklenir. Bu kür her sabah 1 bardak içilir. Bu ve benzeri kürleri uygulayarak da karaciğer sağlığınızı koruyabilirsiniz.

ENGİNAR NASIL PİŞİRİLİR?

Enginarın farklı pişirme yöntemleri vardır. Çanak enginar bir suda haşlanarak ve üzerine garnitür sos yapılarak pişirilebilir. Enginarları küp küp doğrayarak soğanla harmanlayıp tencere yemeği olarak da pişirebilirsiniz. Enginar yapraklarını koparmadan enginar dolması şeklinde de pişirilebilir.