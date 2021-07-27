Goji berry nasıl tüketilir? Goji berry meyvesi nasıl kullanılır?

Türkçe'de kurt üzümü olarak adlandırılan Goji berry meyvesinin ana vatanı Nepal, Tibet ve Himalaya'dır. İçerdiği antioksidan özellikleri, tadı, ve faydaları ile son dönemlerde Türkiye'de de yoğun talep gösterilen Goji berry meyvesinin tarihi ise 2 bin yıldan daha köklü bir geçmişe sahiptir. Dünyadaki en düşük glisemik indeksine sahip olan Goji berry meyvesi hakkındaki her şeyi sizler için hazırladık.

GOJİ BERRY NASIL TÜKETİLİR?

Goji berry meyvesi yüksek bir C vitamini deposudur. Fraklı şekillerde tüketimi bulunur. Goji berry meyvesi genel olarak kurutulmuş hali ile yenir. Ara öğünlerde bir avuç Goji berry meyvesini rahatlık ile tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra yulaf, müsli ve salatalar içinde de tüketimi uygundur. Goji berry meyvesi vişneyi andıran tadı ile tavuklu yemekler, kek, pasta, kurabiye gibi hamur işlerinde ve pilav yemeklerinde de tüketilebilir.

GOJİ BERRY MEYVESİ NASIL KULLANILIR?

Goji berry tat olarak ekşi bir meyvedir. Bu yüzden taze meyve hali ile kullanılabilir. Bunun yanı sıra Goji berry meyvesi sıkılarak meyve suyu olarak da kullanılabilir. Goji berry meyvesine taze olarak ulaşamazsanız kurutulmuş halini demleyerek çay olarak da kullanabilirsiniz.

GOJİ BERRY MEYVESİNİ KİMLER KULLANAMAZ?

Goji berry meyvesi her yaştan kişi gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Ancak bazı zararları da olduğu için bazı kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Bu kapsamda kan sulandırıcı ilaç tüketenler, şeker ve tansiyon hastalarının Goji berry tüketmeden önce doktorlarına başvurması gerekir. Goji berry'nin zararları ise şu şekildedir:

Kan sulandırıcı ilaçlar ile etkileşime girerek kanamanın artmasına neden olabilir.

Kan şekerinin düşmesine yol açabilir.

Alerjen hassasiyeti olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Hipertansiyonun ortaya çıkmasına yol açar.

İshal yapabilir.

Fazla tüketildiğinde düşük yapmanıza yol açabilir.

GOJİ BERRY NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Goji berry antioksidan ve lif zenginidir. Bu yüzden güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanızı sağlar. İltihap oluşumunu da engeller.

Kanser ile mücadelede destek sağlayıcı bir besindir. A ve C vitaminleri yoğun orandadır.

Cilde iyi gelir. İçeriğinde beta karoten bulunur. Bu özelliği ile cilt yapısını dengeler ve günşe karşı doğal bir koruyuculuk sağlar.

Goji berry göz sağlığı için faydalıdır. Gün içinde mavi ışığa ve güneş ışığına maruz kalan gözlerde meydana gelen asarı engelleyen bir içeriğe sahiptir. Görme kalitesinin artmasını sağlar.

Kan şekerini dengeleyen bir içeriği bulunur. Kan dolaşımının daha düzenli olmasını ve vücuttaki glikoz oranının dengelenmesini sağlar. Şekerinizin düşmesini ya da artmasını düzenleyici özelliği bulunur.

Karaciğer hasarının önlenmesi için kullanılabilir. Özellikle Çin'de geleneksel tıp yöntemlerinde Goji berry meyvesinin önemli bir yer tuttuğu 2 bin yıllık tarihi ile ortaya çıkmaktadır. Goji berry meyvesi yoğun olarak alkol tüketen kişiler tarafından kullanıldığında karaciğerdeki bozulmaları azaltır ve komplikasyon oluşmasını önler. Aynı zamanda karaciğerde tümör oluşmasını engellediği yönünde bilimsel araştırmalar da bulunmaktadır.

YAŞ GOJİ BERRY NASIL TÜKETİLİR?

Yaş Goji berry ahududu, vişne ve kiraz gibi meyve olarak tüketilebilir. Bunun yanı sıra yaş Goji berry meyvesinin suyu sıkılarak meyve suyu haline getirilebilir. Bu tüketimi de kişiler tarafından sıklıkla tercih edilebilir.