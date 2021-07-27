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Giriş Tarihi: 27.7.2021 11:26 Son Güncelleme: 27.7.2021 11:27

Hamileler adaçayı içebilir mi? Hamilelikte adaçayı içmek zararlı mı?

Hamileler adaçayı içebilir mi? Hamilelikte adaçayı içmek zararlı mı?

Bitki çayları normal yaşantıda sıklıkla tüketilmektedir. Özellikle adaçayı hem kışın hem de yazın sevilerek içilen çay türlerindendir. Adaçayı faydalı olduğu için hamilelikte anne adayları içmek istiyorlar. Fakat gebelik döneminde bu tarz çayların yararı olduğu gibi zararları olabilmektedir. Hamileler adaçayı içebilir mi? Hamilelikte adaçayı içmek zararlı mı? Sorularının yanıtlarını inceleyeceğiz.

Hamileliğin ilk üç ayı önemli bir dönemdir. Bu dönemde düşük tehlikesi olacağı için anne adayı yediği ve içtiği şeylere dikkat etmesi gereklidir. Anne adayları bu süreçte bitki çaylarını yararlı olduğunu düşünüp içebilir. Fakat bitkilerin içerisinde yer alan bileşenler hem anneye hem bebeğe zarar verebilir. Hamileler bu konuda uzman bir doktora başvurmadan bitki çaylarını tüketmeleri önerilmemektedir.

HAMİLELER ADAÇAYI İÇEBİLİR Mİ?

Adaçayında bulunan thujone isimli bileşenin gebelikte yüksek tansiyona ve düşüğe neden olabileceği düşünülüyor. Yapılan araştırmalar sonucu hamileliğin ilk üç ayında; adaçayı, sinameki, fesleğen, keten tohumu, ahududu gibi çayların tüketilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Eğer adaçayı tüketmiş iseniz, doktorunuza başvurarak gerekli kontrollerin yapılmasını isteyebilirsiniz.

HAMİLELİKTE ADAÇAYI İÇMEK ZARARLI MI?

Hamileliğin üç aylık dönemlerinde adaçayının kan basıncını arttırıcı etkisi olduğu, yüksek tansiyona eğilimi olan gebelerde plasentanın erken ayrılmasına neden olduğu ve bu nedende erken doğuma sebep olabileceği uzmanlar tarafından uyarılmaktadır.

HAMİLELİĞİN SON AYINDA ADAÇAYI İÇİLİR Mİ?

Kesinlikle günde 1, en fazla 2 fincanı geçmemek şartıyla hamileliğin son ayında adaçayı içilebilir.

ADAÇAYI DOĞUMU ETKİLER Mİ?

Adaçayı hamilelik döneminde risk oluşturan çay türlerinden biridir. Adaçayı özellikle hamile kadınlarda rahim kaslarını gevşettiği için düşük riskini oluşturmaktadır. Eğer riskli bir hamilelik süreci geçiriyorsanız; adaçayından uzak kalmanız. Bu sayede sizin ve bebeğinizin sağlığı korunmuş olacaktır.

ADAÇAYININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

  • Adaçayının çok fazla tüketilmesi, anne de süt kalitesini düşürmektedir.
  • Karaciğer fonksiyonlarını yavaşlatır.
  • Vücuda uzun süre alındığında karaciğer ve sinir sistemini bozmaktadır.
  • Fazla tüketildiğinde kadın ve erkek hormonlarının dengesini bozar.
  • Erkeklerde göğüs büyümesini meydana getirir.
  • Sık sık adaçayı tüketenlerin cinsel dürtüleri azalır.
  • Erkeklerin sperm kalitesi düşürür.
  • Kalp ritmini değiştirebilir.

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Hamileler adaçayı içebilir mi? Hamilelikte adaçayı içmek zararlı mı?
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