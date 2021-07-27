Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Hamileler kola içebilir mi? Hamilelikte kola içmek zararlı mı?
Giriş Tarihi: 27.7.2021 11:28 Son Güncelleme: 27.7.2021 11:28

Hamileler kola içebilir mi? Hamilelikte kola içmek zararlı mı?

Hamileler kola içebilir mi? Hamilelikte kola içmek zararlı mı?

Kola günlük yaşantının neredeyse vazgeçilmezi arasındadır. Özellikle yaz aylarında en çok tüketilen içecek türlerindendir. İçerisinde bulunan kafein alışkanlığa neden olabileceği için anne adayları hamilelik dönemlerinde kola içip, içmeme konusunda şüpheye düşmektedirler. Hamileler kola içebilir mi? Hamilelikte kola içmek zararlı mı? Gibi merak edilen soruları uzman görüşlerine göre ele aldık.

Hamilelik döneminde anne adayları çok hassaslaşmaya başlar. Özellikle yiyecek ve içecek konusunda hamilelik döneminde tavsiye edilmeyen besinleri aş erebilirler. Onlardan birinin kola olduğunu düşünürsek bu durum daha zor olabilir. Çünkü bu dönem anne ve bebek sağlığı için ciddi bir evredir, anne adayları iradelerine sahip çıkmaları gerekir.

HAMİLELER KOLA İÇEBİLİR Mİ?

Hamilelikte kolaya aşermek gerçekten anne adaylarını zorlayan bir durumdur. Özellikle yaz aylarında serinlemek için akıllarına düşerse sabretmesi güç olacaktır. Kısacası anne adayları soğuk ve asitli yapısıyla kolaya ilgi duyabilmektedirler. Kola hamile olmayan insanlarda bile zararlı olduğunu düşünürsek aslında sorumuzun yanıtı basit olacaktır. Gebelik döneminde kola içilmesi uzmanlar tarafından kesinlikle önerilmemektedir.

HAMİLELİKTE KOLA İÇMEK ZARARLI MI?

Amerika'da yapılan bir araştırmadan yola çıkarak hamilelik döneminde gazlı ve şekerli içecekler tüketen anne adaylarının bebeklerinde kalp hastalarına yatkınlığın daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Kolanın içerisindeki kafein anneden direk bebeğe geçeceği için bebeklerde risk oluşturmaktadır. Bebekte kafeini eritecek sistem olmadığı için bebek gelişimini olumsuz etkileyecektir.

HAMİLELİKTE GAZLI İÇECEKLER İÇİLEBİLİR Mİ?

Çünkü kolanın içerisinde yer alan kafein anneden direk bebeğe geçmektedir. Bu da bebek için riskli bir durum olmaktadır. Ayrıca kola içen annelerde bebek normal şartlardan daha fazla kilolu olduğu gözlenmiştir. Kolanın içerisindeki zararlı maddeler bebeğin gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Hamilelikte kola içmek düşük tehlikesine de yol açtığı düşünülmektedir.

HAMİLELİKTE HANGİ İÇECEKLER İÇİLMELİ?

Hamilelik döneminde içecek olarak tercih edilmesi gereken ilk besin muhakkak içme suyu olmalıdır. Uzmanlar günde en az 1.5 litre su içilmesini önermektedir.

Taze sıkılmış meyve suları hamile kadınların tercih etmesi gereken 2. besin kaynağıdır. Bu sayede doğal olarak içecek ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Kola canı çeken anne meyve suyu tercih edebilir.

Süt hamilelerin mide yanması gibi şikayetlerini azaltır. Süt kalsiyum bakımından da zengin olduğu için bebek gelişimini destekler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hamileler kola içebilir mi? Hamilelikte kola içmek zararlı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA