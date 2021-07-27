Hamileler limonlu su içebilir mi? Hamilelikte limonlu su içmek ne işe yarar?

Limonun suyu yaklaşık yüzde 5 ila yüzde 6 sitrik asit olup pH'ı ise 2.2 dir. Bundan dolayı ekşi bir tadı olup, limonlu su yapılıp içilmektedir. Yaz aylarında limonata dediğimiz bu içeceğin içerisine buz atarsak da yaz sıcaklıkların etkisini bir nebzede azaltmaktadır. Bu yüzden hamileler limonlu suyu içmeyi tercih etmektedirler.

HAMİLELER LİMONLU SU İÇEBİLİR Mİ?

Limon, folik asit, C vitamini, B6, kalsiyum, magnezyum açısından oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Limonlu su yapıldığı zaman suyun da tüketileceği için su ihtiyacı da giderilmiş olur. Bu yüzden hamilelikte limonlu su içmek faydalı olacaktır.

HAMİLELİKTE LİMONLU SU İÇMEK NE İŞE YARAR?

Kabızlık: Hamilelikte sıklıkla yaşanan kabızlık sorununa birebirdir. Uzmanlar her gün 1 bardak limonlu su içilebileceğini açıklamışlardır. Bu sayede hamile kadınların kabızlık tehlikesinden korunacağını belirtmişlerdir. Limon ayrıca karaciğeri koruyacağı için bağırsakların çalışmasına yardımcı olacaktır. Dışkının daha fazla beklemeden dışarı atılımını sağlayacaktır.

Bağışıklığı güçlendirir: Limonlu su C vitamini bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıklardan koruduğu gibi kurtulma şansı da verecektir. Bakteri ve virüslere karşı limonlu su içmeyi tercih edebilirsiniz.

Ödem atar: Hamilelik döneminde kadınların vücudu değişmektedir. Buna en iyi örnek ayakların şişmesidir. Yani vücut ödem toplamaktadır. Bu durumda hamile anne adayını rahatsız etmektedir. Limonlu su içerek ödem atmaya yardımcı olabilirsiniz.

Böbreklerin sağlıklı çalışmasını destekler: Böbrek fonksiyonların sağlıklı çalışması iyi bir hamilelik dönemi geçireceğinize işarettir. Bunun için limonlu su içerek böbreklerin çalışmasını desteklemiş olursunuz.

Tansiyon kontrol altında olur: Limonun içerisindeki vitaminler hamile olanların damarlarını yumuşatarak, esnetir. Bu sayede kan damarları güçlenir. Bunun sonucunda da iç kanama önlenir ve kan basıncı azaltılır. Kısacası tansiyonunuz kontrol altında olur.

TUZ VE LİMON KARIŞIMI NE İŞE YARAR?

Odanızın havasını yeniler, sizi ferahlatır.

Bronşit ve astıma karşı faydalıdır.

Akşamdan kalmalığa iyi geldiği gibi kronik yorgunluğa da iyi gelir.

Gün boyunca enerjinizi yüksek olur. Bu da işinize daha iyi konsantre olmanızı sağlar.

Odanızda kötü kokular oluşmasını engeller.

LİMONLU SU KANI SULANDIRIR MI?

Limon tüketiminin kan damarlarını genişletici etkisiyle kan akımı hızlanır. Limonlu su içmek, karaciğerde bulunan enzimleri harekete geçiriyor. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede de etkili bir yardımcıdır.