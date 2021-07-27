Hamileler şalgam içebilir mi? Hamilelikte şalgam nasıl tüketilir mi?

Adana, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere birçok güney ilinde yaygın olarak tüketilen şalgam, kırmızı renkli, bulanık görünüşlü ve ekşimsi bir tadı vardır. Acılı ve acısız çeşitleri bulunarak da sevilerek içilen içecek türlerinden diyebiliriz. Şalgamın içerisinde; manganez, fosfor, Omega 3, protein, lif, potasyum, magnezyum, demir, kalsiyum ve bakır gibi çok önemli bileşenler bulunmaktadır. K, A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6 gibi önemli vitaminleri de içerdiği için şalgam insan sağlığı için adeta şifa kaynağı diyebiliriz.

HAMİLELER ŞALGAM İÇEBİLİR Mİ?

Şalgam suyu mineraller ve vitaminler bakımından zengin olduğu için hamilelik döneminde içilmesi tavsiye edilen içecekler arasındadır. Fakat doktorunuzun önereceği oranda içmelisiniz. Fazla şalgam tüketimi tansiyona iyi gelmeyebilir. Alerji ve sindirim sistemi sorunlarına yol açabilir.

HAMİLELİKTE ŞALGAM TÜKETİMİ

Hamilelikte şalgam tüketimi günde bir çay bardağı kadar olmalıdır. Aşırı şalgam suyu tüketiminden kaçınmalısınız. İçerisindeki tuz miktarının fazla olması nedeniyle sağlığınıza zarar verebilirsiniz. Hamileyken acılı şalgam içmek tavsiye edilmemektedir. Bunun yerine sade şalgam suyu tercih edebilirsiniz.

ŞALGAM SUYU SAĞLIKLI MI?

Şalgam suyu, kalsiyum, C vitamini, A vitamini, E vitamini, manganez ve beta-karoten gibi antioksidanlar bakımından zengin bir içecektir. Şalgam; sindirim sistemini destekler, kemik gelişimini sağlar, akciğer fonksiyonların çalışmasına yardımcı olur, güçlü bir antioksidan deposudur ve kansere karşı önleyici etkisi vardır.

ŞALGAM SUYU NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Kalp ve damar sağlığı için de faydalı olan şalgam suyunu hamile olmayan kişiler 1 su bardağı içilebilir. Hamile olan kadınlar ise günde bir çay bardağı tüketebilirler.

ŞALGAM SUYU MİDEYE ZARAR VERİR Mİ?

Şalgam suyu aşırı içildiği zaman mideye zarar verebilir. Ülser, gastrit gibi şikayetleri olanlar şalgam suyunu fazla tüketmemeleri gerekmektedirler. Şalgam suyunun içerisindeki tuz mideye zarar verebileceği için günlük belirli oranlarda içilmesi tavsiye edilir. Hamile kadınlarda mide ile ilgili rahatsızlıklar oldukça fazla olduğu için şalgam suyu içmeden önce doktora başvurmalarında fayda vardır.