İğde nasıl tüketilir? İğdenin kabuğu yenir mi?

İğdegiller familyasına ait olan iğde meyvesi, hem ağaç olarak hem de çalı şeklinde yetişebilmektedir. Farklı iklim bölgelerinde yetişebilen iğdenin meyvesi, yaprağı ve çekirdeğinden yararlanılabilmektedir. Türkiye'de Doğu ve İç Anadolu'da sıkça yetişebilen iğde ülke genelinde de pek çok yerde yetişir. İyi bir ağrı kesici görevi gören iğde meyvesi mide rahatsızlıklarına da iyi gelir.

İĞDE NASIL TÜKETİLİR?

İğde meyvesi farklı şekillerde tüketilebilmektedir.

İğde direkt meyve olarak tüketilirken yaprakları ve çiçekleri haşlanarak çay şeklinde tüketilebilmektedir. İğde kaynatılıp suyu gargara olarak kullanılabilmektedir. İğde toz haline getirilerek yemeklerde ve ekmek yapımında kullanılabilir. Aynı zamanda iğde reçel olarak da tüketilebilen bir meyvedir.

İĞDE KABUĞU YENİR Mİ?

İğde dalından alındığı gibi taze olarak yenecek ise genelde dışındaki kabuğu soyularak içerisindeki beyaz kumlu kısmı yenir. Ancak iğdeyi kabuğuyla birlikte tüketmekte de herhangi bir sakınca yoktur.

İĞDE ÇAYI NASIL YAPILIR?

İğde çayı vücuttaki demir oranını arttırıcı bir özelliğe sahiptir. İğde çayı iğdenin yapraklarından ya da iğdenin kendisinden elde edilen bir çaydır.

İğde yaprakları sıcak suyun içerisine eklenerek demlendirilir ve bu şekilde iğde çayı elde edilmiş olur.

İğdenin kendisinden hazırlanan çay için ise 2 bardak kaynamış suyun içerisine kabukları soyulmuş 8-10 tane iğdeyi çekirdekleri ile beraber ekleyerek 5 dakika demlemeniz yeterli.

İĞDE GÜNDE NE KADAR YENMELİ?

Diyet listelerinde de kullanılan iğdenin günlük olarak ne kadar yenmesi gerektiği de merak edilen konular arasında. Uzmanlar genelde 100 gram iğdenin tüketilebileceği görüşündeler. Bu da yaklaşık 20 tane iğdeye denk gelmektedir. Ancak iğdenin dikkatli tüketilmesi gerekmektedir. Kan şekerini yükseltebileceğinden ötürü kan şekeri hastalarının bu miktarı yarıya düşürerek yemeleri tavsiye edilmiştir.

İĞDE SÜT KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

İğde süt ile karıştırılıp tüketildiğinde kemik dokusunu güçlendirerek ağrı kesici etkisi oluşturmaktadır. Peki, iğde süt karışımı nasıl yapılır? İğdeyi süt ile karıştırarak tüketebilmek için iğde kabukları soyularak çekirdekleri çıkarılır. Ardından iğne blenderdan geçirilerek un haline getirilir. Un haline getirilen iğdeden 1 bardak sütün içerisine 1 tatlı kaşığı eklenerek süt karışımı elde edilir.

KURU İĞDE NASIL YENİR?

Kuru iğde de direkt meyve olarak tüketilebilmektedir. Yine kuru iğdeyi un haline getirerek de tüketebilirsiniz. Kuru iğdeyi kabuklarıyla da yemeniz mümkün.

İĞDE KABUKLU MU YENİR KABUKSUZ MU?

İğde meyvesi yaş olarak tüketilmek istendiği zaman kabukları soyulup çekirdekleri çıkarılarak tüketilir. Ancak damak zevkinize bağlı olarak iğdeyi kabuklu tüketmeniz de mümkün. Kuru iğde de kabuklu haliyle tüketilebilmektedir.