Keçiboynuzu nasıl tüketilir? Keçiboynuzu nasıl kaynatılıp içilir?

Türkiye'de en çok tüketilen versiyonu pekmez olan keçiboynuzu K ve E vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, çinko ve minerallere sahiptir. İçerisinde yer alan maddeler ile insan sağlığına pek çok fayda sağlayan keçiboynuzunun nasıl tüketildiği ise en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. İşte keçiboynuzun tüketimi hakkında bilinmesi gerekenler.

KEÇİBOYNUZU NASIL TÜKETİLİR?

Keçiboynuzu farklı şekillerde tüketilebilir. Eğer sert bir keçiboynuzu bulunuyorsa bunu ılık su içerisinde bekletebilirsiniz. Y da direkt olarak keçiboynuzunu kemirerek tüketebilirsiniz. En çok tüketilen şekli ise keçiboynuzu pekmezidir. Sert halinin tüketilmesi kurtlanmadan dolayı sık önerilmez.

KEÇİBOYNUZU NASIL KAYNATILIP İÇİLİR?

Keçiboynuzu suda kaynatılarak tüketilebilir. Bu tüketim için yapmanız gereken sert halde bulunan keçiboynuzlarını ufak parçalar halinde kaynar suya eklemek. Kaynar su içerisindeki keçiboynuzları ağzı kapalı bir şekilde 4 ila 5 dakika arasında kaynatılmaya devam edilir. Kaynama bittikten sonra 20 dakika kenarda bekletilmesi gereken keçiboynuzu suyu ardından süzülür. Bu su ister sıcak ister soğuk bir şekilde içilebilir.

KEÇİBOYNUZU GÜNDE NE KADAR YENMELİ?

Her doğal bitkinin tüketiminde olduğu gibi keçiboynuzu tüketiminde de dikkatli olunmalıdır. Pekmez olarak tüketilmesinde herhangi bir sınırlama bulunmaz iken sert olarak tüketilen keçiboynuzu için önerilen günlük tüketim önerisi 2 ya da 3 tanedir. Keçiboynuzu her gün kullanmak isterseniz bunu sağlıklı içecekler ve kürler ile değerlendirebilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU NASIL YENİR?

Keçiboynuzunun 4 farklı tüketim şekli bulunmaktadır. İşte keçiboynuzunu tüketebileceğiniz alternatifler:

Çiğ olarak tüketebilirsiniz:

Keçiboynuzu sert bir besindir. Kemirerek ya da emerek tüketimi yapılabilir. Ancak bu yöntem uzmanların önerdiği bir yöntem değildir. Bunun nedeni ise kuruyan keçiboynuzunun içerisinde kurt oluşmasıdır. Eğer tüketilecek ise günde 3 adedi geçmemelidir.

Pekmez olarak tüketebilirsiniz:

Keçiboynuzunun en çok kullanıldığı versiyonu pekmezdir. Keçiboynuzu pekmezinin düzenli tüketiminde bağışıklığa, kansızlığa, balgam ve solunum yolu enfeksiyonlarına ve cinsel iktidarsızlığa iyi geldiği bilinmektedir. Bu yüzden ister satın alabilir isterseniz evde doğal yöntemler ile evinizde kolaylıkla keçiboynuzu pekmezi yapabilirsiniz.

Toz olarak kullanabilirsiniz:

Keçiboynuzunun bir diğer versiyonu ise tozdur. Toz halini aktarlarda kolaylıkla bulabilirsiniz. Toz keçiboynuzunun en çok kullanıldığı alanlar hamur işi ürünleridir. Geçmişte ekmeklerde sıklıkla kullanılan keçi boynuzu tatlandırıcı olarak kullanılmıştır.

Sağlıklı kürlerde kullanılabilir:

Sağlıklı kür içeceklerinde keçiboynuzu kullanılabilir. Özellikle şeker hassasiyeti olan kişilerin şekerlerini düzenlemesi için keçiboynuzu önerilir.2 tatlı kaşığı ve keçi sütü ile boğazlarınız için bir kür hazırlayabilirsiniz. Eğer öksürük probleminiz var ise keçiboynuzu pekmezi ve limonu karıştırarak gün içinde tüketebilirsiniz. Bu basit ve etkili yöntem ile aynı zamanda bağışıklık ve sindirim sisteminizi de koruma altına alabilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU ÖZÜ NASIL TÜKETİLİR?

Keçiboynuzu özü yetişkinlerde de çocuklarda da kullanımı önerilen bir besindir. Yetişkinler için önerilen keçiboynuzu özü tüketiminde günde 2 ya da 3 kaşığı sabah ve akşam olmak üzere aç karnına tüketebilirsiniz. Çocuklarda ise 1 ya da 2 yemek kaşığı keçiboynuzu özünü kahvaltıda içirebilir, bebeklerde ise çay kaşığı ölçüsünü kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra keçiboynuzu özünü su ile karıştırdığınızda meyve suyu olarak içebilirsiniz.