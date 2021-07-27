Keçiboynuzu tozu ne kadar tüketilmeli? Keçiboynuzu tozu ile ne yapılır?

Harnup adıyla da bilinen keçiboynuzu, baklagiller familyasındandır. Akdeniz iklimimin olduğu yerlerde doğal olarak yetişen ve meyveleri yenen bir bitki türüdür. Keçiboynuzu kabuğu ve çekirdekleri öğütülerek toz haline getirilebilir. Süt ile kahve yapar gibi pişirilerek tüketilebilir. Keçiboynuzu unu olarak da geçen keçiboynuzu tozu, içindeki vitaminler ve mineraller sayesinde sindirim sistemini düzenliyor, kolesterole yardımcı oluyor, soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıkların önüne geçerken vücuda enerji sağlıyor ve kansızlık sorunu çözümüne de yardımcı oluyor. Kilo almak isteyenler için iştah açıcı bir etkisi de bulunmakta.

KEÇİBOYNUZU TOZU NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Keçiboynuzu tozunun bilinen ciddi bir zararı yahut yan etkisi bulunmamaktadır. Yine de besin değerleri çok yüksek olduğundan aşırı tüketim diyabet sorunu yaşayanlara, hamilelik ve emzirme dönemindeki insanlara önerilmemektir. Fazla tüketildiğinde kilo almaya sebebiyet verebilir. Keçiboynuzu tozu kullanılan tarifleri araştırıp besin değerlerini göz önünde bulundurarak azaltıp, damak tadınıza göre çoğaltabilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU NASIL TÜKETİLİR?

Keçiboynuzu tozu sade tüketilebileceği gibi bir bardak suya ya da süte katılarak, bir kâse yoğurdun üzerine dökülüp karıştırılarak yahut kakao yerine geçerek, un yapılarak pek çok tarifte kullanılabilir.

KEÇİBOYNUZU TOZU İLE NE YAPILIR?

Keçiboynuzu tozu ile yapılabilecek tariflerin neredeyse bir sınırı yok! İşte bunlardan birkaçı:

Keçiboynuzu unlu pankek (+12 ay çocuklar için uygundur)

Keçiboynuzu unlu kekler

Keçiboynuzu tozlu kurabiye

Keçiboynuzu bisküvisi

KEÇİBOYNUZU TOZU SÜTLE İÇİLİR Mİ?

Keçiboynuzu tozunu sütle karıştırarak içmek çok tercih edilen bir yöntemdir. Bir bardak süte bir yemek kaşığı keçiboynuzu tozu ilave edilerek karıştırılır ve afiyetle içilir.

Biraz daha tatlandırmak isterseniz içine bal ya da pekmez ekleyebilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU TOZU KİLO ALDIRIR MI?

Keçiboynuzu, düşük kalorisi sebebiyle kilo aldırmaz. 1 yemek kaşığı keçiboynuzu tozu 22 kaloridir. Diyette ya da kilo vermeye çalışan kişiler keçiboynuzu tozunu çikolata ve şeker niyetine kullanabilmektedirler.