Kekik suyu nasıl tüketilir? Kekik suyu ne kadar süre içilmeli?

Kekik bitkisi yamaçlarda, çimenlerde, kayalık ve dağlık bölgelerde yetişir. Kekik bitkisinin damıtma işleminden geçirilerek elde edilen kekik suyu sağlığa olan faydaları nedeniyle oldukça dikkat çeken ve tüketilen bir üründür.

KEKİK SUYU NASIL TÜKETİLİR?

Kekik suyu tek başına tüketimi ağır olan bir üründür. Bundan dolayı 3-4 yemek kaşığı kekik suyunun içerisine 1 su bardağı içme suyu ekleyerek tüketebilirsiniz. Kekik suyunu tadı yoğun olan bir içecek olduğundan dolayı meyve sularının içerisine katılarak da tüketilebilir.

KEKİK SUYU NE KADAR SÜRE İÇİLMELİ?

Enfeksiyon ve bakteri üremesine karşı etkili olan kekik, ağrı kesici olarak da kullanılabilen bir üründür. Kemik sağlığa iyi gelen ve zayıflamak içinde kullanılan kekik suyundan daha iyi faydalanabilmek için haftada her gün içilmeli ancak haftanın sonunda 10 gün kadar ara verilmelidir. Kekik suyunu gün içerisinde de 3-4 kaşıktan fazla tüketilmemesi daha uygun görülmektedir.

KEKİK SUYU AÇ KARNINA MI TOK KARNINA MI İÇİLİR?

Kekik suyunun genellikle gün içerisinde aç karnına içilmesi önerilir. Gün içinde aç olduğunuz herhangi bir vakitte kekik suyunu içebilirsiniz. Zayıflamak içinde pek çok kişinin kullandığı kekik suyu, yemeklerden hemen önce aç karnına içilmesi uygun görülmektedir.

KEKİK SUYU NEYE İYİ GELİR?

Birçok mineral ve vitamin açısından zengin olan kekik suyu cilt problemlerinden ağız sağlığına, sindirim sisteminden enfeksiyon hastalıklarına kadar geniş alanda tedavi sağlayan inanılmaz bir üründür.

Kekik suyu hücrelerin yenilenmesinde büyük etki sağlar.

Açık yaraların tedavisinde antiseptik bir özellik sağlar.

Antioksidan etkisi olduğundan mikropların temizlenmesine ve vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler ve hazımsızlığa iyi gelir.

Ağız ve diş sağlığını koruyarak bakterileri öldürür.

Vücuttaki yağ yakımını kolaylaştırarak, kilo vermeye yardımcı olur.

Cilt ve deri hastalıklarında koruyucu etki görür.

Saç derilerinin onarılmasına yardımcı olarak dökülmelere iyi gelir.

Kekik suyu doğru tüketildiği zaman stres ve ruhsal problemlere karşı iyi gelir

Kekik suyu görme bozukluklarına karşı da iyi gelir ve görme yeteneğini artırır

Boğaz ağrıları ve öksürüğün kesilmesinde yardımcı olur.

Kekik suyu düzenli kullanıldığında kan yapıcı bir özelliğe de sahiptir.

Kekik suyu kan basıncını önleyerek yüksek tansiyonun da önüne geçer.

Kemik sağlığını koruma da kekik suyu kullanımı önemlidir.

KEKİK SUYU İLTİHABA İYİ GELİR Mİ?

Kekik suyunun sağlığa saymakla bitmeyecek pek çok faydası vardır. Mikrop ve bakterilerin temizlenmesinde büyük katkısı olan kekik suyunun iltihap giderici özelliği de vardır.

DAMITMA KEKİK SUYU NASIL KULLANILIR?

Damıtılmış kekik suyu gün içerisinde 1-2 kaşık tüketilebilir. Ancak kekik suyunun keskin bir tadı olduğundan içerisine su ekleyerek kullanması tavsiye edilir.