Kuru dut nasıl tüketilir? Kuru dut nelere faydalı?

Dut, Moraceae familyasına ait anavatanı Asya olan, kalın dallı ve geniş tepeli ağaçlara sahip bir meyvedir. Hem yaş hem de kurutularak tüketilebilen dut meyvesi, B1, B2, C, K vitaminleri ve demir açısından zengin bir meyvedir. Bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkisi bulunan dut aynı zamanda soğuk algınlığı ve nezleye de iyi gelmektedir.

KURU DUT NASIL TÜKETİLİR?

Her besinde olduğu gibi kuru dutu da tüketirken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Kuru dut hem direkt yenerek hem de kaynatılarak tüketilebilen bir meyvedir. Genelde direkt yiyerek tüketiminin daha faydalı olduğuna dair görüşler vardır.

DUT KURUSU GÜNDE NE KADAR YENMELİ?

Birçok meyveyi yerken oranına dikkat etmek gerekir. Her ne kadar sağlığa büyük faydaları olsa da aşırı tüketimi zararlara sebep olabilir. Peki, dut kurusu günde ne kadar yenmelidir? Dut kurusunun içerisinde büyük oranda protein bulunmaktadır. Bundan dolayı uzmanlar günde en fazla 1 avuç tüketilmesinde fayda görürüler. Fazla tüketimi diyabet rahatsızlığına ve ani şeker çıkış ve düşüşüne sebebiyet verebilmektedir. Yine fazla tüketimi alerjik durumlara da neden olabilmektedir. Kuru dutun kemoterapi alan kişilerin o dönem içerisinde tüketmemeleri de tavsiye edilmiştir.

KURU DUT NELERE FAYDALI?

Kuru dut tüm vücutta etki gösterebilen bir meyvedir. Kuru dutun en belirgin faydalarından biri hazımsızlığı gidermesidir. Sindirim sisteminin iyi çalışmasına yardımcı olan kuru dut hazımsızlığı önler ve gaz oluşumuna engel olur.

Dut kurusu içerdiği mineraller sayesinde kemik yapısını güçlendirici bir etkiye sahiptir. Kemiklerdeki bu etkisinden dolayı diş sağlığına da fayda göstermektedir.

Kuru dut kan dolaşımının daha iyi olmasını sağlar ve bu sayede beyin gelişimine katkıda bulunur. Böylelikle kuru dut hafızayı güçlendirici de bir etkiye sahip olmuş olur.

Kuru dut aynı zamanda sivilce ve leke tedavilerinde de kullanılan bir meyvedir. Kuru dutun vücudu rahatlatıcı da bir faydası bulunmaktadır.

KURU DUT YIKANIR MI?

Birçok kuru meyve gibi kuru dutta üzerindeki toz ve kirden arındırılması için yıkanabilir. Ancak musluğun altında yıkarken ezilebileceğinden dolayı kuru dutun bir kabın içerisine konulan su ile yıkanması daha doğru olur.

KURU DUT İSHAL YAPAR MI?

Mide ve bağırsakların hızlı çalışmasına yardımcı olan kuru dut hazmı kolaylaştıran da bir özelliğe sahiptir. Kuru dut aç karnına tüketildiği zaman kabızlığı giderici bir görevi vardır. Ancak ishal oluşumuna da sebebiyet verebilmektedir. Bundan dolayı dengeli tüketimi oldukça önemlidir.