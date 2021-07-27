Tahin ne kadar tüketilmeli? Tahin bağırsakları çalıştırır mı?

Tahin, susamların ezilerek ve çeşitli işlemlere tabi tutularak sıvı haline gelmiş halidir. Kaliteli susamlar sırasıyla elenir, kabukları soyulur ve yıkanır. Bu işlemden sonra 150-200°C'de 2 ila 3 saat kavrulur. Oda sıcaklığına kavuştuğunda yenmeye hazırdır. Kalsiyum bakımından zengin olmasıyla kas ve kemik gelişiminde, C vitamini, çinko ve demir bakımından zengin olmasıyla vücut direncini güçlendirmede oldukça faydalıdır. Vücuttaki kötü kolesterolü düşüren ve kalp damar hastalıkları riskini azaltan tahin doğal bir antioksidandır.

TAHİN NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Kahvaltıda tüketilen 1 kaşık tahin gün boyunca enerjinizi yükseltecek, bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir. Yine de her şeyin fazlası zararlı… Faydaları saymakla bitmeyen tahin ise tüketim sınırı aşıldığında kilo alımına sebep olabilmektedir. Bazı uzmanlar günde bir fincandan fazla tüketilmemesi gerektiğini söylerken bazı uzmanlara göre bu sınır günde bir yemek kaşığıdır.

TAHİN BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR MI?

Sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını destekleyen tahin, midede ve bağırsaklarda biriken gazları söktürücü özellik gösterir. Yüksek oranda doymamış yağ içeriği ise mide ağrılarına iyi gelir ve bağırsak hareketlerini düzenler.

1 YEMEK KAŞIĞI TAHİN KAÇ KALORİ?

1 yemek kaşığı, yani 15 gram tahin, 87 kaloridir. Bunun %73'ü yağ, %14'ü karbonhidrat ve %12'si proteindir.

TAHİNİN ZARARLARI VAR MI?

Tahin içerisinde yüksek oranda doymamış yağ asidi bulunmaktadır. Bu, vücuttaki iltihap oranını arttırarak kemiklerin ve kasların iltihaplanmasına neden olabilmektedir. Tüketim sınırı aşıldığında kilo aldırabilmektedir. Fazlası zehirlenmeye yol açabilir. Susam alerjisi bulunanlar için oldukça tehlikeli bir maddedir. Tahin vücutta şekere dönüşeceğinden şeker hastaları tüketim konusunda dikkat etmelidir.

TAHİN NEYLE YENİR?

Tahin, kişinin istediği şekilde tüketebileceği bir besindir. Ülkemizde en çok pekmezle karıştırıldığı görülmektedir. Hangi pekmezle karıştırılacağı damak zevkine kalmıştır. Dut, keçiboynuzu ve üzüm pekmezi en çok tercih edilen pekmezlerdir. Pekmezin yanı sıra bal ile karıştırılarak de yenebilir.

TAHİN NASIL TÜKETİLİR?

Tahin, sade tüketilebileceği gibi, ekmeğin üzerine sürerek, humus ve birçok yemek yapımında, poğaça, hamur işi ve kurabiyelerde de kullanılabilir. Özellikle tatlı yapımında oldukça çok kullanılan bir besindir.

TAHİN SADE YENİR Mİ?

Tahin, tadı tek başına çok güzel gelmese de, tek başına da tüketilebilir. Tek başına tüketildiğinde mide rahatsızlığına iyi geldiği de bilinmektedir.