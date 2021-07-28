Bartın Üniversitesi taban puanları! 2021 Bartın Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Bartın Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Bartın Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bartın Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği
|SAY
|30
|31
|250,84605
|339,31451
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi
|EA
|40
|41
|219,70686
|350,84364
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|60
|62
|222,61785
|387,56917
|2
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe
|EA
|30
|31
|207,93824
|301,46557
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|60
|62
|341,75464
|412,64953
|2
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji
|EA
|70
|70
|361,62160
|381,98479
|2
|2
|263,60114
|279,46149
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi
|SÖZ
|30
|31
|236,09664
|374,39056
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|60
|62
|226,58817
|349,14152
|2
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|60
|62
|255,64035
|346,68162
|2
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|40
|41
|237,03886
|300,38033
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60
|61
|273,24337
|331,77378
|2
|1
|258,55938
|258,55938
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|40
|41
|251,42897
|272,75541
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|20
|21
|283,35791
|329,24146
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50
|50
|394,33228
|407,85463
|2
|2
|331,53715
|351,24574
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|DİL
|60
|62
|392,59661
|445,33513
|2
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|61
|350,54542
|369,83521
|2
|1
|305,32460
|305,32460
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|52
|349,57407
|357,42183
|2
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|52
|342,44337
|365,98674
|2
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|50
|370,34330
|417,18635
|2
|2
|306,03689
|309,17692
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
|SAY
|40
|40
|278,20364
|294,45408
|1
|1
|228,91618
|228,91618
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoteknoloji
|SAY
|20
|21
|240,44304
|272,55983
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik
|SAY
|30
|31
|258,04837
|353,58048
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50
|52
|254,53214
|291,79296
|2
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|30
|31
|217,93882
|282,69896
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|30
|31
|220,05280
|348,45139
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60
|62
|235,08786
|343,39899
|2
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|EA
|40
|41
|236,19649
|321,35666
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri
|EA
|50
|52
|286,51878
|321,82101
|2
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
|EA
|40
|41
|265,13566
|286,37796
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler
|SÖZ
|130
|133
|283,80574
|407,01183
|4
|1
|269,10479
|269,10479
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler (İÖ)
|SÖZ
|80
|82
|267,19158
|292,49909
|2
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|70
|72
|311,05903
|345,43235
|2
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|50
|14
|283,68674
|306,47852
|2
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|40
|0
|---
|---
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|30
|3
|284,84355
|291,81433
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|30
|31
|237,92035
|316,21481
|1
|0
|---
|---
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|60
|60
|328,46453
|387,84418
|2
|2
|281,39972
|288,37126