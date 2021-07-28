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Giriş Tarihi: 28.7.2021 13:48

Bartın Üniversitesi taban puanları! 2021 Bartın Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Bartın Üniversitesi taban puanları! 2021 Bartın Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Bartın Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Bartın Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sırlaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Bartın Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Bartın Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Bartın Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bartın Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği SAY 30 31 250,84605 339,31451 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi EA 40 41 219,70686 350,84364 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60 62 222,61785 387,56917 2 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 30 31 207,93824 301,46557 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60 62 341,75464 412,64953 2 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji EA 70 70 361,62160 381,98479 2 2 263,60114 279,46149
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi SÖZ 30 31 236,09664 374,39056 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 60 62 226,58817 349,14152 2 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 60 62 255,64035 346,68162 2 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 237,03886 300,38033 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 61 273,24337 331,77378 2 1 258,55938 258,55938
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40 41 251,42897 272,75541 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20 21 283,35791 329,24146 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 50 394,33228 407,85463 2 2 331,53715 351,24574
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60 62 392,59661 445,33513 2 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 61 350,54542 369,83521 2 1 305,32460 305,32460
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 50 52 349,57407 357,42183 2 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 52 342,44337 365,98674 2 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 50 370,34330 417,18635 2 2 306,03689 309,17692
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri SAY 40 40 278,20364 294,45408 1 1 228,91618 228,91618
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoteknoloji SAY 20 21 240,44304 272,55983 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik SAY 30 31 258,04837 353,58048 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 52 254,53214 291,79296 2 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 30 31 217,93882 282,69896 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 30 31 220,05280 348,45139 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 62 235,08786 343,39899 2 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 40 41 236,19649 321,35666 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri EA 50 52 286,51878 321,82101 2 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40 41 265,13566 286,37796 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler SÖZ 130 133 283,80574 407,01183 4 1 269,10479 269,10479
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler (İÖ) SÖZ 80 82 267,19158 292,49909 2 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 72 311,05903 345,43235 2 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50 14 283,68674 306,47852 2 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 40 0 --- --- 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 30 3 284,84355 291,81433 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı SAY 30 31 237,92035 316,21481 1 0 --- ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 60 60 328,46453 387,84418 2 2 281,39972 288,37126
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Bartın Üniversitesi taban puanları! 2021 Bartın Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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