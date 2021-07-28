Sumak nasıl tüketilir? Sumak tozu nasıl kullanılır?

Kullanımı Anadolu'da yaygın olan, yemeklerde ekşi tadı veren sumak sağlık açısından da çok faydalıdır. Eski zamanlardan bu yana alternatif tıp alanında kullanılan sumağın özellikle suyu tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirdiği araştırmalarla da ortaya konmuştur. Sumak ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi sizler için hazırladık.

SUMAK NASIL TÜKETİLMELİ?

Sumak tat açısından zengin bir baharattır ve kullanıldığı yemeklere lezzet verir. Bu yüzden kişiler tarafından da sevilerek tüketilir. Yemeklerde ve etlerde kullanılan bir baharat olmasının yanı sıra sumak, çay olarak da hazırlanır ve bu çay solunum yolları hastalıkları ve enfeksiyonlarına iyi gelir. Sumak tüketiminde dikkat edilmesi gereken ise miktarıdır. Sumak ne kadar tüketilmesi sorusunun cevabı şu şekildedir: Sumağın suyu içilecek ise bu miktar günde 3 fincanı geçmemelidir. Düzenli kullanıldığında vücudu bakteri ve enfeksiyonlardan temizler. Yemeklerde kullanılmasında ise belirli bir tüketim miktarı bulunmaz.

SUMAK TOZU NASIL KULLANILIR?

Sumak tozu sumak tanelerin öğütülmesi ile elde edilir. Sumak suyu ya da çayı için sumak taneleri kullanılırken yemeklerde, soslarda ve etlerde sumak tozu kullanılır. Eklemek istediğiniz ürün içine elde etmek istediğiniz lezzete ve damak tadınıza göre sumak tozu ekleyebilirsiniz.

SUMAK ÇAYI NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Sumak çayı yapmak son derece basittir. Bunun için 100 gram kadar sumak tanesini kaynar su içine atarak 10 dakika boyunca dinlenmesini sağlayabilirsiniz. Dinlenen sumak çayını süzdükten sonra içebilirsiniz. Sumak çayının içilmesi için önerilen zaman kişinin isteğine göre belirlenebilir. Burada önemli olan günlük 2 fincan miktarı ve aç karnına içilmesidir.

SUMAK EKŞİSİ NASIL KULLANILIR?

Sumak farklı şekillerde kullanılabilir. Bunlardan biri de sumak ekşisidir. Sumak ekşisi ile ağızda gargara yaparak hoş bir tat elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra yemeklerde ve salatalarda ekşi bir tat elde etmek isterseniz sumak ekşisini kullanabilirsiniz.

SUMAK HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Sumak ekşi tadın yakıştığı tüm yemeklerde kullanılabilir. Özellikle salatalarda sumak kullanımı çok yaygındır. Bunun yanı sıra Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dolmalarda sumak ekşilik vermesi için kullanılır. Köfte ve kebaplarda da sumak kullanımı görülmektedir. Sumağın en çok yakıştığı yemeklerden biri de zeytinyağlı yemekleridir. Yoğurtlu kebaplarda sumak kullanımı da bazı bölgelerde tercih edilir.

SUMAK SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Sumak suyu hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler sumak ve kaynar sudur. Sumak suyunu elde etmek için bir bardağa bir tatlı kaşığı sumak ölçülerini kaynatmanız suyun elde edilmesi için yeterli olacaktır. Kaynayan sumak ocaktan alındıktan sonra ise 10 dakika dinlendirilmelidir. Ardından süzülerek cam bir şişede muhafaza edilir. Düzenli tüketildiği takdirde sumak suyu kan şekerini dengeler. Antioksidan özelliği ile kandaki enfeksiyonları temizler. Gıda zehirlenmesi yaşanması durumunda sumak suyu içirilmesi fayda sağlar. Sindirim sistemini de düzenleyen sumağın zayıflamaya da etkisi olduğu bilinmektedir. Sumak suyu aynı zamanda hücre yenileme özelliğine sahiptir. Düzenli kullanıldığında ağızdaki yaraları iyileştirir, sivilce ve akne oluşumunun da önüne geçer. Sumak suyu kısa sürede hazırlandığı için günlük taze olarak yapılmalı ve içilmelidir.