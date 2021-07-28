Toz zerdeçal nasıl tüketilir? Toz zerdeçalı nasıl kullanmalıyım?

Zerdeçal doğada bulunan ve pek çok hastalığa fayda sağlayan bir kök bitkisidir. Özellikle enfeksiyon hastalıkları, soğuk algınlığı, kemik erimesi ve mide rahatsızlıkları gibi durumlarda kullanılan zerdeçal öğütülerek toz haline getirilir. Toz zerdeçal sadece sağlık değil yemeklerde de kullanılan şifalı bir baharattır. Mucizevi özelliklerinin yanı sıra fazla kullanımında toz zerdeçal insan sağlığına zararlı bir hale gelebilir.

TOZ ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Sarı ve iri yapraklı bir çiçek olan zerdeçal kurutulduktan sonra toz haline getirilir. Bu hali ile baharat olarak hem yemeklerde hem de soslar da kullanılır. Bunun yanı sıra Toz zerdeçalın çayı da yapılabilir. Peki toz zerdeçal nasıl tüketilir? İşte toz zerdeçalı tüketebileceğiniz tarif önerileri:

Yarım litre kaynamış suyun içerisine toz zerdeçalı ekleyerek 5 dakika daha kaynatın. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha dinlendirilen toz zerdeçal çayını süzerek için.

Bir diğer tarifte ise 1 bardak kaynatılmış su içerisine yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı toz zerdeçalı ekleyin. Ardından kaynatın ve ılıdıktan sonra için.

TOZ ZERDEÇAL NASIL KULLANILIR?

Zerdeçal farklı şekillerde kullanılabilir. İster soslarınızda isterseniz yemeklerinizde toz zerdeçalı yeterli miktarda tüketmenizde bir sakınca yoktur.

Yemeklerde zerdeçal kullanmak istemeyenler 1 çay kaşığı zerdeçalı süt ya da yoğurt içine ekleyebilirsiniz. Bu kullanım ile bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlayabilir, kış aylarında enfeksiyonlara karşı vücudunuzu koruma altına alabilirsiniz. Aynı zamanda zerdeçalı çay olarak da demleyerek içebilirsiniz.

TOZ ZERDEÇAL YOĞURTLA NASIL TÜKETİLİR?

Toz zerdeçal sağlık açısından faydalı olduğu kadar zayıflamak isteyenler tarafından da tercih edilmektedir. Yağ yakıcı özelliği olan toz zerdeçal sabah ve akşam aç karnına tüketildiğinde daha hızlı yağ yakmanızı sağlar. Toz zerdeçalı yoğurtla tüketmek için bir kase yoğurt içerisinde 1 tatlı kaşığı toz zerdeçalı ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz toz zerdeçal yoğurt ile iyice karışıp homojen bir hale gelene kadar karıştırılmalı. Sarı renge gelen toz zerdeçallı yoğurdu günde iki kez aç karnına tüketebilirsiniz.

TOZ ZERDEÇAL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Toz zerdeçal çayı sağlık açısından insan vücuduna fayda sağlar. Bu yüzden hem pratik hem de hızlı olan toz zerdeçal çayı nasıl yapılır sorusu en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Toz zerdeçal çayı hazırlamak için ilk adımda suyu kaynatmalısınız. Kaynadıktan sonra ocaktan aldığınız suyun içerisine 1 ya da 2 çay kaşığı toz zencefili eklemelisiniz. 10 dakika demlemeye bıraktığınız toz zencefil çayını ister sade ister limon ve bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz.

TOZ ZERDEÇAL YEMEKLERDE NASIL KULLANILIR?

Toz zerdeçal yemeklerde de çok kullanılan bir baharattır. Fırında pişirilen yemeklerde zerdeçal hem renk hem de farklı bir tat kattığı için sıklıkla kullanılır. Toz zerdeçal çorbalarda, balık ve tavuk yemeklerinde kullanılabildiği gibi aynı zamanda salata soslarında da kullanılabilir. Aynı zamanda toz zerdeçal sağlıklı içecekler ve hamur işi tatlılarında da tercih edilir.