Aspirin adet söktürür mü? Aspirin adet söktürücü olarak kullanılır mı?

Aspirin, günümüzde en yaygın haplardan biridir. Hemen hemen her evde, ağrı kesici ya da ateş düşürücü ilaç olarak kullanılmak üzere bulunmaktadır. Esas ham maddesi söğüt ağacı olan bu ilaç, söğüt ağacının iyileştirici özelliğini kullanarak insanları ağrı ve ateşlenme gibi rahatsızlıklar karşısında rahatlatmaya yarayan önemli bir ilaçtır. Bu ilacın kan sulandırıcı özelliği de bulunmaktadır ve kan pıhtılaşması sorunlarına karşı doktorlar tarafından da yazılan bir ilaçtır. Bu özelliğinden dolayı toplumumuzda, kadınlar arasında adet söktürücü özelliğin bulunduğu düşünülmektedir. Aslında bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir düşünce değildir. Adet göremeyen kadınlar aspirin kullanmak ya da başka türlü yollara başvurmak yerine ilk iş olarak doktora muayene olmalıdır.

Aspirinin kanıtlanmış bir adet söktürücü özelliği bulunmamasına karşın, kan sulandırıcı özelliğinden yola çıkılarak adet söktürücü olduğu düşünülmektedir. Aspirin, bu kan sulandırıcı etkisinden dolayı, belki de adet gören kadınlarda adet sırasında kullanılması durumunda kanamayı artırabilir ya da hızlandırabilir. Bu nedenle adetliyken aspirin kullananlar daha dikkatli olmalıdır. Mümkünse adetliyken aspirin kullanıp kullanmamak konusunda bir doktora danışmakta yarar vardır.

ADETİ HEMEN NE GETİRİR?

Adet görememe durumunda kadınların aklına gelen çözüm yolları arasında aspirin gibi ilaç takviyeleri almak olduğu gibi, kimi bitkisel takviyeleriyle adet söktürmeye yardımcı olmak da vardır. Bu nedenle, adet göremeyen kadınlar "Adeti hemen ne getirir?" sorusunu sık sık sormaktadır. Bu soruya yanıt olarak birçok bitkisel gıda öne sürülmektedir. Her ne kadar adet görememe sorunu hormonlarla ilgili ya da daha başka sağlık sorunlarından kaynaklı olabilse de, yine de bazı bitkisel gıdaların geciken ya da zorlayan adeti söktürmek konusunda etkili olabildiği bilinmektedir:

Maydanoz

Dereotu

Zerdeçal

Havuç

Alıç

Çörekotu

ADET OLMAK İÇİN NE İÇİLİR?

Adet göremeyen ya da adet dönemi geciken kadınlar, kimi zaman da bazı içecekler yardımıyla adet söktürmeyi denerler. Bu konuda etkili olduğuna ve hızlı adet söktürücü olduğuna inanılan bazı içecekler şunlardır: