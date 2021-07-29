Hatmi çiçeği çayı faydaları nelerdir? Hatmi çiçeği çayı nasıl yapılır?

Görünüşleriyle çevreye hoş bir hava katan hatmi çiçeği faydalarıyla da vücudumuza şifa olmaktadır. Hatmi çiçeğinden elde edilen hatmi çiçeği çayı da oldukça faydalıdır. Özellikle idrar söktürücü özelliği bulunan hatmi çiçeği çayı gaz, öksürük, grip, nezle, adet sancısı, cilt hastalıkları ve daha birçok rahatsızlığa da iyi gelmektedir.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI FAYDALARI

Hatmi çiçeği çayının bilinen veya az bilinen pek çok faydaları vardır. Grip, nezle gibi soğuk algınlığı rahatsızlıklarına iyi gelen hatmi çiçeği kronik öksürüğü keser. Mide rahatsızlıklarının giderilmesinde işe yarayarak, hazımsızlık ve gaz gibi sindirim problemlerinde de oldukça etkilidir. Hatmi çiçeği doğal bir ağrı kesici özelliğe sahiptir ve iltihapların kurutulması ve idrar söktürücü bir özelliğe de sahiptir. Cilt problemlerinde de etkili olan ve kullanılan hatmi çiçeği cildi nemlendirerek yenilenmesini sağlar. Saçları suyuyla yıkandığındaysa parlak ve canlı bir görünüm sağlar. Sinir ve strese iyi gelen hatmi çiçeği uyku problemlerine de iyi gelir. Diş ve ağız sağlığı konusunda da faydalı olan hatmi çiçeği adet sancılarının kesilmesine de iyi gelir.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Hatmi çiçeği çayı da diğer birçok bitki çayı gibi aynı formda yapılır. 1 bardak su için, kaynattığınız suyun içerisine 5-6 adet kurutulmuş hatmi çiçeği ekleyerek 10 dakika demlenmeye bırakarak hatmi çiçeği çayını elde edebilirsiniz. 10 dakikanın ardından demlenen hatmi çiçeği çayını süzerek içebilirsiniz. 1 litre sudan çay elde etmek isterseniz bir avuç kurutulmuş hatmi çiçeği yeterli olacaktır.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Hatmi çiçeği çayı öksürük ve diş eti rahatsızlıklarına oldukça iyi gelir. Uyku bozukluğu ve stres gibi psikolojik sorunlarda da hatmi çiçeği çayı oldukça etkilidir. Grip, nezle, boğaz enfeksiyonu gibi soğuk algınlıklarında hatmi çiçeği çayı içerek mikroplardan korunabilirsiniz. Hatmi çiçeği çayı ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesinde çok büyük fayda sağlar. Hatmi çiçeği çayı düzenli olarak tüketildiğinde kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde de oldukça etki sağlar.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Hatmi çiçeği çayı kaynatılmış suyun içerisine bir miktar hatmi çiçeği eklenerek elde edilir. Hatmi çiçeği çayını demlemek için hazırlamış olduğunuz kaynatılmış su ve hatmi çiçeğini 10 dakika kadar bekletmeniz yeterli. 10 dakikanın sonunda hatmi çiçeği çayınız demlenmiş olacaktır. Demlediğiniz hatmi çiçeği çayını günde 2 kez olacak şekilde tüketebilirsiniz.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Pek çok bitki çayının zayıflamaya yaradığı ve bunun içi kullanıldığı malum. Peki, hatmi çiçeği çayı zayıflatır mı? Merakınızı hemen giderelim. Hatmi çiçeği çayı zayıflamak için kullanılan bir çaydır. Özellikle diyet ve spor ile birlikte bu çay tüketildiğinde daha fazla zayıflatıcı bir etki sunmaktadır. İsterseniz sade şekilde isterseniz içerisine tarçın, karanfil gibi ekleyeceğiniz başka ürünlerle hatmi çiçeği çayını kullanabilirsiniz.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI TARİFİ

1 litre su için,

1 avuç kadar hatmi çiçeği/toz halindeyse 1-2 tatlı kaşığı

İsteğe bağlı olarak, 1 adet tarçın ve 2 adet karanfil

1 su bardağı için,

5-6 adet kurutulmuş hatmi çiçeği

Kaynamış suyun içerisine malzemeleri ekleyin ve 10 dakika kadar demlemeye bırakın.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

İltihap söktürücü bir özelliği olan hatmi çiçeği çayı vücuttaki oluşan tüm iltihapları sökme konusunda etkilidir. Hatmi çiçeği çayı adet dönemlerinde adet söktürücü özelliğine de sahiptir.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI NE İŞE YARAR?

Hatmi çiçeği çayı vücutta pek çok rahatsızlığa iyi gelir. İltihapları söker, prostat, sinüzit, mide ve bağırsak iltihaplarında oldukça etkilidir. Kuru öksürüğün giderilmesi ve bağırsaklardaki gazın atılmasında oldukça işe yarar. Ayrıca hatmi çiçeği çayı yumurtalık ve rahim kanserinin de önlenmesinde yardımcı olur. Diş ve diş et,, rahatsızlıklarına da iyi gelen hatmi çiçeği çayı gargara yapılarak kullanıldığında diş ağrıları ve ağızda oluşan iltihabın giderilmesinde de oldukça fayda sağlar.