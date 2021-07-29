Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi/Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|60
|60
|476,58433
|482,32521
|2
|2
|458,66877
|466,34219
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği
|EA
|60
|62
|241,22764
|296,90228
|2
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği (İÖ)
|EA
|40
|41
|234,44192
|275,63991
|1
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe
|EA
|20
|21
|206,87336
|285,86223
|1
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|50
|52
|330,42921
|385,56281
|2
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|60
|62
|220,22731
|290,77696
|2
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|60
|62
|244,30954
|337,93603
|2
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|219,19103
|291,72880
|2
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60
|62
|270,50356
|357,37254
|2
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|237,61084
|291,13662
|2
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50
|50
|403,15504
|440,14653
|2
|2
|351,55716
|368,64103
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|376,57717
|421,77647
|2
|2
|320,68493
|335,43176
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|72
|348,56425
|404,24051
|2
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|62
|349,22933
|376,96138
|2
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|50
|370,28019
|383,20043
|2
|2
|306,34107
|309,69679
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|20
|21
|210,92780
|256,08191
|1
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|30
|31
|210,05383
|288,32864
|1
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|70
|72
|220,80100
|283,84828
|2
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|EA
|40
|41
|210,36981
|302,02943
|1
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
|EA
|20
|21
|204,36486
|292,81576
|1
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler
|SÖZ
|100
|103
|301,62014
|369,03021
|3
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler (İÖ)
|SÖZ
|70
|72
|284,58572
|371,10397
|2
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Kamil Özdağ Fen Fakültesi/Matematik
|SAY
|40
|41
|257,49614
|363,46232
|1
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|294,22705
|339,77146
|2
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|40
|8
|284,24512
|325,63923
|1
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|30
|2
|296,66600
|313,84709
|1
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|25
|1
|387,86945
|387,86945
|1
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|70
|70
|299,34275
|325,45296
|2
|2
|244,22671
|260,07166
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|100
|100
|333,63033
|368,85702
|3
|3
|280,39267
|306,71419
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi
|EA
|60
|62
|239,48149
|334,93378
|2
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|30
|30
|499,44208
|503,85334
|1
|1
|489,16502
|489,16502
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık
|EA
|30
|31
|215,41929
|255,27872
|1
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|40
|40
|328,28148
|343,98574
|1
|1
|327,60903
|327,60903
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Rekreasyon Yönetimi
|SÖZ
|40
|41
|228,53913
|332,34849
|1
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|EA
|30
|22
|191,23672
|233,38548
|1
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yeni Medya
|SÖZ
|40
|41
|236,20118
|357,71578
|1
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Yabancı Diller Yüksekokulu/Almanca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|60
|62
|236,86418
|297,37551
|2
|0
|---
|---
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Yabancı Diller Yüksekokulu/Arapça Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|60
|62
|235,56621
|323,60051
|2
|0
|---
|---