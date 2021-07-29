Kiraz sapı adet söktürür mü? Kiraz sapı adet söktürücü olarak kullanılır mı?

Kadınlarda kimi zaman âdet döneminde gecikmeler olabilmektedir. Bu gecikmeler, hormonlardan kaynaklı çeşitli rahatsızlıklardan dolayı ya da hormonlardaki dengesizlikten dolayı olabileceği gibi, fiziksel ya da psikolojik birçok farklı sağlık sorunlarından dolayı da ortaya çıkabilmektedir. Âdet başlangıcı kadınlarda genellikle yirmi sekiz günde bir gerçekleşmektedir. Buna göre âdet başlangıcı normal şartlarda olması gerektiği tarihten yedi gün sonrasına kadar sapabilir. Yedi güne kadar olan gecikmeler sağlıksız ya da ciddi bir gecikme olarak görülmeyebilir. Ancak yedi günden daha uzun süren gecikmeler âdet başlangıcıyla ilgili sağlıksız kabul edilmelidir. Bu tür durumlarda her zaman için ilk akla gelmesi ve ilk olarak başvurulması gereken yol, bir doktora danışmak olmalıdır. Ancak yine de toplum içinde âdet gecikmesi durumlarında çeşitli gıda takviyeleri yoluyla âdet söktürmeye çalışmak yaygın bir davranıştır.

Her ne kadar bilimsel bir araştırma ile temellendirilmiş olmasa da toplumdaki kadınların deneyimlerine göre, çeşitli gıda ve içeceklerin âdet söktürmeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Kiraz sapının kaynatılması yoluyla hazırlanacak olan kiraz sapı çayı da âdet söktürmek için başvurulan bu yolların en başta gelenlerinden biridir.

ÂDET DÖNEMİNDE KİRAZ SAPI İÇİLİR Mİ?

Âdet döneminde kiraz sapı çayı içilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Bu dönemde yeşil çay ya da kiraz sapı çayı gibi çeşitli çayların içilmesi, şişkinliği atmak ve ağrıları azaltarak rahatlamak için yararlı bir psikolojik ve fiziksel etki yapabilir. Üstelik, toplumda yaygın kanı olarak kiraz sapı çayının âdet söktürme konusunda da faydalı olduğu düşünülmektedir. Kiraz sapı çayının bu düşünülen etkisi de göz önünde bulundurulduğunda, âdet döneminde içilmesi kadınların işini kolaylaştıracaktır. "Âdeti en iyi ne söktürür?" sorusunun net bir yanıtı olmamakla birlikte;

Maydanoz ve dereotu içeren salatalar ile maydanoz suyu içeren içecekler,

Çörekotu,

Zencefil,

Alıç gibi bitkisel takviyelerin âdet söktürmeye yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Kiraz sapı da tüm bunlarla birlikte âdet söktürmeye yardımcı olduğu düşünülen başlıca bitkilerden biridir.