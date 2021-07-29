Tarçın adet söktürür mü? Tarçın adet söktürücü olarak nasıl kullanılır?

Kadınlar düzenli olarak yaşadıkları âdet kanamaları sırasında yoğun fiziksel ağrılarla ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu tür durumlarda gerek fiziksel, gerekse psikolojik olarak rahatlatıcı olduğu düşünülen birçok gıda tüketmektedirler. Tarçın da bu tür durumlarda rahatlatıcı etkisi olduğu düşünülen bir gıda takviyesidir. Bu dönemlerde tarçın, toz halinde çeşitli tatlıların üzerine serpilerek ya da kabuk halinde çay olarak demlenerek tüketilmek suretiyle kadınları gerek fiziksel, gerekse psikolojik bakımdan rahatlatmaya yardımcı olmaktadır. Bu rahatlatıcı etkisinin yanı sıra tarçının, âdet kanamalarını geciktirici etkiye de sahip olduğu düşünülmektedir. Âdet kanaması başlamadan evvel, bu kanama dönemini birkaç gün ötelemek isteyen kadınlar, tarçın kullanarak âdet dönemini geciktirebilirler. Bu konuda herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamasına karşın, halk arasında yaygın olarak tarçının âdet dönemini geciktirmeye yardımcı olduğu düşünülür ve bu düşünce deneyimlerle desteklenir. "Tarçınlı suyun zararı var mı?" sorusunun yanıtı ise, her şeyde olduğu gibi tarçının tüketiminde de aşırıya kaçılmaması gerektiğidir.

Tarçının çeşitli şekillerde tüketimi mümkündür:

1 tane çubuk tarçın, bir su bardağı miktarında suya atılarak yaklaşık 10 dakika kadar kaynatılarak, çay olarak tüketilebilir. Demlenen bu çay sıcak olarak tüketilebileceği gibi, soğuduktan sonra günde birkaç kez de içilebilir.

1 tatlı kaşığı miktarınca toz tarçın yutulabilir.

Sütlaç gibi bir sütlü tatlının üzerine toz tarçın serpilerek tüketilebilir.

Toz halindeki tarçın, bal ve süt karışımına eklenerek bu karışım içilebilir.

Tarçın âdet geciktirici özelliğe sahip olduğu düşünülen bir gıda takviyesi olmakla birlikte, birçok başka gıdanın da âdet geciktirici etkisi olduğu düşünülmektedir. Ancak âdet dönemi konusunda, kanama günlerini geciktirmenin dışında âdet söktürmek yani başlamayan âdet dönemini başlatmak amacıyla da bazı takviyelere ihtiyaç olabilmektedir. Kimi zaman kadınların âdet dönemi gelmesine rağmen, fiziksel ya da psikolojik kimi sağlık sorunlarından dolayı veya bazı hormonal düzensizliklerden dolayı âdet dönemi zamanında başlamayabilir. Böyle durumlarda kadınların âdet kanamasını hemen başlatmaya yardımcı olabileceği düşünülen birçok gıda vardır. Bu gıdalara örnek olarak maydanoz, zerdeçal, adaçayı, kekik, çörek otu gibi bitkiler verilebilir. Halk arasında tüm bu gıdaların âdeti hemen getirdiği düşünülür.

GECİKEN ADET KANAMASI İÇİN NE YAPILIR?

Kadınlar, ergenlik dönemlerinden itibaren menopoza kadar ortalama olarak 28 günde bir âdet dönemi yaşarlar. Kadınların âdet dönemleri bazen, sağlık sorunlarından ya da hormonlarla ilgili nedenlerden dolayı gecikebilir. Âdet dönemi kanamalarının geciktiğine kesin kanaat getirmek için, kanamaların 1 hafta gecikmesi gerekir. Eğer bir kadının âdet kanamaları başlaması gereken periyoda uygun olan günden itibaren 7 gün içinde başlamamış ise âdet döneminin geciktiği söylenebilir. Âdet döneminin gecikmesinin nedenleri arasında hormon dengesizlikleri, çeşitli fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar, aşırı kilo, aşırı strese maruz kalma, aşırı zayıflık, doğum kontrol haplarının kullanımı, tiroitten kaynaklanan hastalıklar sayılabilir. Böyle durumlarda aslında en doğru davranış şekli, bir doktora başvurmak olacaktır. Ancak yine de âdet dönemi gecikmesi durumunda halk arasında birçok gıda takviyesi ile âdet söktürmek yaygın bir davranış haline gelmiştir. Âdet döneminin gecikmesi durumunda halk arasında yaygın olarak kullanılan gıdalardan bazıları şunlardır: