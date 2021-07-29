Yeşil çay adet söktürür mü? Yeşil çay adet söktürücü olarak kullanılır mı?

Kadınlar, yaklaşık olarak 28 günde bir âdet kanaması yaşarlar. Ergenliğin başlangıcından başlayarak, menopoz dönemine kadar her 28 günde bir âdet başlangıcı yaşayan kadınlar, kimi zaman hormonlardan kaynaklanan birtakım düzensizlik ya da rahatsızlıklar dolayısıyla, kimi zaman da çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla âdet başlangıç günlerinin gecikmesi durumu ile karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda, "Geciken âdet kanaması için ne yapılır?" sorusunun yanıtı çok önem kazanır. Bu tür durumlarda kadınlar, âdet söktürmek için, yani geciken âdet kanamasının olması gerektiği gibi başlamasını sağlamak için faydalı olduğuna inanılan bazı takviye gıdalara ağırlık vermektedir. Sağlığa faydalı olduğu bilinen yeşil çay da âdet dönemlerindeki gecikmelerde akla gelen içeceklerden biridir.

Yeşil çayın âdet gecikmesi durumunda âdet söktürücü olarak kullanılmasının faydalı olacağı düşüncesini destekleyen herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. Ancak yine de toplumsal deneyimler sonucunda yeşil çayın kanamayı artırabilen etkisi olduğu ve bu nedenle de âdet söktürücü etkisi olduğu düşünülür. Bunun yanı sıra yeşil çay, vücudumuzda su tutulumunu azaltmak konusunda etkili olan, bu sayede de hem ödem oluşumunun önüne geçen hem de vücudu rahatlatan bir bitkidir. Tüm bu nedenlerle yeşil çay, âdet dönemlerinde tüketilmesi uygun olan ve insanı rahatlatan bir çay türüdür.

ÂDETLİYKEN YEŞİL ÇAY İÇİLİR Mİ?

Kadınların âdetliyken yeşil çay içmesinde hiçbir sakınca yoktur. Her ne kadar âdet kanamasını hızlandırmak ya da engellemek gibi bir etkisi bulunmasa da, bu tür amaçlar için olmasa da âdet döneminin ağrı ve stresini daha kolay atlatabilmek için yeşil çay tüketilebilir. Ancak yine de gereğinden fazla, aşırı tüketiminden kaçınmakta yarar vardır. Çünkü eğer vücutta kanamayla ilgili bir bozukluk var ise, bu durumda yeşil çayın fazla tüketilmesi de aşırı kanamayı tetikleyebilir.

YEŞİL ÇAY ADET KANAMASINI ARTIRIR MI?

Yeşil çayın âdet söktürücü ya da kanamayı artırıcı etkisi olduğuna dair bilimsel kanıtlar yoktur. Ancak yine de toplumsal olarak âdet söktürücü bitki çayları içinde bilinen yeşil çayın, özellikle vücutta kanamayla alakalı sorunlar var ise kanamayı artırıcı etkisi olduğu düşünülür. "Geciken âdet kanaması için ne yapılır?"