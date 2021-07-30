Alıç çayı faydaları nelerdir? Alıç çayı nasıl yapılır?

Diğer bir adı yemişen olan ve gülgiller familyasına ait bir meyve olan alıç meyvesi genellikle ekim ayında elde edilir. Pek çok farklı formda tüketilebilen alıç, vitamin ve minerallerinden yararlanmak için çay olarak da tüketilmektedir. Özellikle kalp rahatsızlıklarına karşı çok faydası olan alıç çayı, tansiyondan mide rahatsızlıklarına, mide problemlerinden cilt rahatsızlıklarına kadar geniş alanda doğal ilaç olarak kullanılmaktadır.

ALIÇ ÇAYI FAYDALARI

Pek çok hastalığa faydası bulunan alıç çayı özellikle kalbe iyi gelmektedir. Kalp destekleyici olarak tüketilen alıç çayı kalpte kan akışı ve oksijen miktarının artmasına yardımcı olur. Kalp yetmezliği ve kalp kaslarında oluşabilecek hasara karşı da etkilidir. C vitamini bakımından zengin olan alıç çayı hafızayı güçlendirici bir etkiye sahiptir. Yüksek tansiyona bağlı kalp krizi riskini düşür. Ödem atmada yardımcı olan alıç çayı, ishal sorununun giderilmesinde de yardımcı olur. Mide rahatsızlıklarına iyi gelerek kusmayı engeller. Pek çok ağrı için de tüketilen alıç çayı migren, baş ağrısı ve göğüs ağrısına karşı da etkilidir.

ALIÇ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Alıç çayı 2 bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kurutulmuş alıç eklenir ve 10 dakika kaynatılır. Alıç çayı günde 3 kez 1 fincan kadar tüketilebilir.

ALIÇ ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Alıç çayı özellikle kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Ruhsal sorunlara da iyi gelen alıç çayı depresyon ve stresi de önler. Sindirimi güçlendirir ve bağışıklık sistemini düzenler. Soğuk algınlığı ve ishale karşı iyi gelir. Ağız kokusunu önler ve enfeksiyonlara karşı korur. Beyin damarlarının genişlemesini sağlayarak kan akışını arttırır.

ALIÇ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

1 bardak kaynamış suyun içerisine taze ya da kurutulmuş alıç yaprağı eklenir. 1-2 dakika dakika kaynatılarak demlenir. Ardından birkaç damla limon eklenerek tüketilebilir.

ALIÇ ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Alıç çayının yağ yakıcı bir özelliği vardır. Metabolizmayı hızlandıran alıç çayı daha fazla yağ yakmanızı sağlayarak kilo vermenize yardımcı olur. Zayıflamak isteyenlerin alıç çayını tüketmeleri önerilir.

ALIÇ ÇAYI TARİFİ

1 bardak içme suyu

1 kaşık taze ya da kurutulmuş alıç yaprağı

Limon

Alıç yaprakları suyun içerisine eklenerek birkaç dakika kaynatılır ve ardından süzülerek içine limon sıkılarak içilir.

ALIÇ ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Alıç çayı birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir çaydır. Pek çok faydası bulunan alıç çayının adet söktürücü özelliği de vardır.

ALIÇ ÇAYI NE İŞE YARAR?