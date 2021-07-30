Balık yağı kilo aldırır mı? Balık yağı kilo yapar mı?

Balık yağı içeriğinde bulunan Omega 3 sayesinde insan vücudu için oldukça faydalı bir gıdadır. Genellikle takviye olarak alınır. Balık yağı hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de kilo aldırıp aldırmadığıdır. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

BALIK YAĞI KİLO YAPAR MI?

Balık yağı beyin, göz, kalp gibi organların fonksiyonlarını sürdürmesi ve gelişmesi için oldukça yararlıdır. Fakat halk arasında balık yağının kilo aldırdığı üzerine bir inanış bulunmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda saf balık yağının kilo yapmadığı kanıtlanmıştır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus balık yağının saf olmasıdır. Saf balık yağı, içerisinde sadece balıktan elde edilen omega 3 bulunan balık yağı anlamına gelmektedir. Balık yağının saf olup olmadığını anlamak ise oldukça kolaydır. Sadece alınan balık yağının etiketine bakmak yeterlidir.

BALIK YAĞI İŞTAH AÇAR MI?

Balık yağı insan vücudu için olmazsa olmazlardan bir tanesidir. İçerisinde bulunan omega 3, E vitamini, A vitamini, B-1-2-3 vitaminler, C vitamini, D vitamini demir ve kalsiyum sayesinde insan vücuduna oldukça yarar sağlar. Balık yağı tüketimi doğru olduğu taktirde balık yağı insana kilo aldırmaz. Aslında yapılan araştırmalar balık yağının beyinde algılanan iştah sinyallerini azalttığını gösterir. Yani balık yağının iştah açtığı değil aksine iştahı kapattığı söylenebilir. Balık yağı bu özelliği sayesinde kilo vermeye yardımcı olabilir. Fakat balık yağı tüketiminde dikkatli olunması gerekir. Balık yağının gereğinden fazla ve bilinçsiz tüketilmemesi gerekmektedir.

BEBEKLERDE BALIK YAĞI İŞTAH AÇAR MI?

Balık yağının bebek ve çocuklar için pek çok faydası bulunmaktadır. Özellikle içeriğinde bulunan Omega 3 sayesinde balık yağı çocuklar ve bebeklerde beyin gelişimi için oldukça önemli bir yer oynar. Buna ek olarak çocukların fiziksel gelişimine de yardımcı olur. Fakat bebeklerde ve çocuklarda balık yağı kullanılacak ise mutlaka bir uzmana danışılması gerekmektedir. Eğer bebeğiniz ya da çocuğunuz yemek yemiyor, kendini besinsiz ve vitaminsiz bırakıyor ise uzmana danışıp balık yağı kullanabilirsiniz. Bebek ve çocuklarda balık yağı kullanımının çocukta ya da bebekte iştah açıcı etkisi olduğu gözlemlenmektedir.

KİLO ALMAK İÇİN BALIK YAĞI KULLANILIR MI?

Balık yağı özellikle içeriği nedeni ile sıklık ile kullanılan bir takviyedir. Özellikle çocuklarda ve bebeklerde faydaları saymakla bitmez. Beyin sağlığı ve çocuğun fiziksel gelişimi için en önemli besinlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar bebek ve çocuklarda kullanılan balık yağının iştah açıcı etkisi olduğunu savunmaktadır. Fakat kilo almak için balık yağı kullanımı doğru değildir. Balık yağının insan vücuduna kilo aldırıcı bir etkisi bulunmamaktadır. Günde 1 ya da 2 defa alınan balık yağının insan vücuduna kalori olarak pek bir etkisi bulunmamaktadır ve kilo almak için de insan vücudunda kalori fazlası oluşması gerekmektedir. Bu nedenle balık yağı kilo almak için kullanılmaz. Aksine balık yağı beyindeki iştah bölgesini uyararak daha az yemek yemeğe sebep olabilmektedir.