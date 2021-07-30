Çekirdek kilo aldırır mı? Kavrulmuş çekirdek kilo yapar mı?

Çekirdek çok sık tüketilen kuru yemişlerden bir tanesidir. Bu kadar sık ve fazla tükettiğimiz için ise çekirdeğin kilo alıp aldırmadığı konusu merak ediliyor. Çekirdek içerisindeki bileşenler nedeni ile insan vücudu için oldukça faydalı olsa da yağ oranı oldukça fazladır.

ÇEKİRDEK KİLO ALDIRIR MI?

Ülkemizde neredeyse en çok tüketilen kuruyemişlerden birisi çekirdektir. Bir şey izlerken, muhabbet ederken oldukça fazla tüketilen bu yemiş insan vücudu için faydalı bir besin olsa da içeriğinde bulunan yağ oranının fazla olması sebebi ile kilo yapabilir. Çekirdek yemişinin içeriğinin büyük bir oranı yağ olduğu için fazla bir şekilde tüketilmesi hem vücuda kilo yapar hem de cildi yağlandırır. Cildi yağlandırması sonucu ise vücutta ve yüzde sivilce ve siyah noktaya sebep olur.

KAVRULMUŞ ÇEKİRDEK KİLO YAPAR MI?

En çok tükettiğimiz neredeyse milletçe bağımlı olduğumuz yemişlerden bir tanesi kavrulmuş çekirdektir. Neredeyse her akşam elimizden düşürmediğimiz kavrulmuş çekirdek yeteri kadar tüketildiği taktirde insan vücuduna yarar sağlamaktadır. Fakat gereğinden fazla tüketildiği zaman kavrulmuş çekirdek içerisinde bulunan yüksek yağ oranı sebebi ile insanlara kilo aldırmaktadır. Ayrıca içeriğindeki yağ sebebi ile ciltte yağlanmaya bu sebeple de sivilce ve siyah noktaların oluşumuna sebep olur.

GÜNDE NE KADAR ÇEKİRDEK YENMELİ?

İnsan vücudu için faydalı besinlerden bir tanesi çekirdek olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu besini fazla tüketmek kilo alımı, kalp ve hipertansiyon gibi rahatsızlıkları tetiklemektedir. Bu sebeple gün içerisinde fazla olarak tüketilmesi tavsiye edilmez. Günlük çekirdek tüketme miktarı bir avucu geçmemesi önerilmektedir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ KİLO ALDIRIR MI?

Kabak çekirdeği yine ayçiçeği çekirdeği gibi sık sık tükettiğimiz yemişler arasında yer almaktadır. Kabak çekirdeği genellikle zayıflamaya yardımcı olan gıdalar arasında bulunur. Kabak çekirdeği içerisinde bulunan bitkisel protein nedeni ile oldukça sağlıklıdır. Fakat içerisinde bulunan yağlar sebebi ile kontrollü tüketilmediği zaman kilo almaya sebep olabilir.